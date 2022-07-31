MIRROR演唱會意外｜藝能工程曾三度上市 招股書詳列安裝程序

MIRROR演唱會發生螢幕墮下意外，令舞蹈員李啟言(Mo)重傷留院，情況危殆。涉及今次舞台工程的菱藝、ITP及協興隆先後發表聲明否認與涉事螢幕有關，及至昨晚，舞台工程總承辦商藝能工程有限公司發聲明，稱事件進入調查階段，舞台的設計及製作涉及不同單位，故現時本公司暫不便發放任何訊息。

舞台工程經驗豐富 藝能工程有限公司由母公司特藝文化娛樂及製作全資擁有，是香港十大演唱會主辦機構之一，曾參與超過600個演唱會項目，提供技術製作及創意解決方案及演唱會籌辦服務，當中涉及超過400名香港及非香港藝人及樂隊，如BIGBANG、BLACKPINK、周杰倫、劉德華、劉若英、五月天及Supper Moment等等。由19年上旬至20年上旬曾三度申請上市。 根據最新資料顯示，特藝有6成收入來自香港，截至2019年9月30日過去半年內，錄得收益2,191.8萬元，按年升1.04倍。惟受疫情影響，其招股文件顯示：「我們的業務可能受到香港、中國及澳門或我們舉行演唱會項目的其他國家發生的不可抗力事件(包括天災、疫症、自然災害及社會動蕩)的不利影響」、「因在疫症爆發的情況下令人擔心人多擠迫的場所令感染傳染病的風險增加，因而引致演唱會行業一落千丈。」

集資更新 器材 特藝申請上市原因，其招股文件稱是次集資所得款項將用於購買表演器材，擴充香港及中國的營運、將香港部份餘下平均使用年期較短的音效控制台及麥克風替換為全新表演器材、支付藝人及其管理公司款項，以就截至2021年3月底止年度預期籌辦的演唱會項目取得有關的演唱會及節目權、擴充技術製作及創意解決方案服務部、支付演唱會籌辦部新員工的薪酬，以及一般營運用途。

聘請 註冊結構工程師 根據其招股書的文件顯示，公司於2013年起一直聘用In Technical Productions Limited(ITP)提供視覺器材。他們會向客戶提供報價單，並與他們多次開會確認演唱會細節。當表演器材運至表演場地之後，他們會連同供應商及分包商的額外安裝工人會按照計劃首先量度及標記安裝位置，需時一日至一星期完成設置，視乎演唱會的項目規模、複雜程序及大小而定。完成舞台設置後，他們會聘請合資格的註冊結構工程師，確保安裝工程符合建築物條例及獲批圖則的條文及標準。 註冊結構工程師將會檢查索具結構及安裝工程的完整性，並會於演唱會首日前向相關場地及屋宇署提交安全報告。

蔡健輝無綫出身經驗豐富 蔡健輝是特藝的行政總裁、執行董事兼控股股東，於2017年在四川成都設立分公司，向來低調的他當時接受大陸媒體訪問，他透露自己是無綫出身，在華星製作公司做技術總監，與梅艷芳、張國榮、劉德華、李克勤、曾志偉、譚詠麟等熟稔。他離開華星後設立藝能工程，並承接大大小小的表演工程。其後與曾志偉、譚詠麟及劉德華等開公司，除了譚詠麟外，其餘藝人相繼退股。值得一提的是，以譚詠麟為股東之一的「藝能環球」曾於16年及18年申請上市，「藝能環球」與藝能娛樂、藝能工程與特高娛樂製作簽了共同協議，可共用商標。