MIRROR演唱會意外｜轟花姐不負責任 梁思浩：錢就識袋！

MIRROR的紅館演唱會於上月28日發生嚴重事故，舞台上的巨型屏幕突然墮下，導致兩位舞蹈員受傷，當中受重傷的李啟言（阿Mo）情況令人擔心。事件至今已經發生一個多星期，梁思浩日前於主持的網台節目《大家「真」瘋騷》時，談到該事件，並開火炮轟花姐︰「有一個人我覺得成件事係難辭其咎㗎，嗰個就係阿花！」梁思浩提到在事件發生後，有幾位名人包括王貽興、「阿姐」汪明荃和郭富城先後發聲，猶如英雄，他說︰「有好多人都會避而不談，尤其圈中人，有時覺得好多圈中人為咗搵食，點解唔談論呢？費事得失人。」

梁思浩又指事件發生這麼久，沒沒有一個人願意去承擔，他說︰「我夠膽講一樣嘢，我都係俾人哋轟㗎喇，我一噏個名就畀人哋轟㗎喇，但係我唔怕嘅，我從來覺得係有嗰句講嗰句，你係一個監製，甚至你係一個經理人，如果你rehearsal睇到有危險，你需唔需要保護你啲藝人先？」其後更將矛頭直指經理人花姐︰「所以我話畀你聽有一個人，我覺得成件事係難辭其咎㗎，嗰個就係阿花啦！阿花，老老實實啦阿花，如果你係呢12個細路仔嘅經理人，你有睇rehearsal㗎嘛！你有去睇㗎！如果你話俾我聽你冇睇，仲衰！」梁思浩續說︰「呢12個細路仔呢幾年咁辛苦工作，佢哋有幾多錢袋落袋？你如果作為一個人嘅經理人，你袋緊佢錢㗎！我真心講呢12個細路仔，你袋緊佢錢㗎！你袋錢嗰時就識袋，到佢哋有事嗰時，你係完全消失天與地。當時你係一個經理人，又或者係監製，你覺得有危險，係咪要出聲先？因為所有幕後嘅人已經開始講，其實rehearsal已經有危險。rehearsal有危險，你唔係新人嚟㗎嘛，你做得監製，你錢就袋落袋，責任唔使你孭呀？呢個世界冇咁唔使找錢嘅午餐㗎！」