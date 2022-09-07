MIRROR演唱會意外｜《造星》排舞師促唔好匿埋行出嚟交代 矛頭直指舞蹈總監

MIRROR演唱會的嚴重意外已發生個多月，重傷留醫的舞蹈員李啟言(阿Mo)情況雖由危殆轉為嚴重，但其父親李盛林牧師於周日發出的第6封代禱信，指醫生說阿Mo有95%都不能復原，並再次提出望能查明真相。昨晚《全民造星》排舞師Zero(鄧駿銘)在IG發文，矛頭直指演唱會舞蹈總監，提出三項質疑。而阿Mo所屬的舞蹈團隊RORRMI的隊長Saiter，日前於IG限時動態發文，「Stay Angry, 呢單唔係單純嘅意外，係太多嘅過失造成嘅災難，台上嘅任何一位都可以變成受害嗰位負責係必須，如果還唔番一個健康嘅阿Mo，請用你嘅方法，做咩都好，拿個膊頭出嚟 。」

Zero發文直指主辦方大國文化、MakerVille和ViuTV每次發聲明均避重就輕， 從未對事故原因、賠償方式和勞工保障等作出正面交代，而調查結果暫時只停留在「金屬疲勞」，作為排舞師的他惟有根據Makerville於8月12日發出聲明作出提問，該聲明指演唱會主要是透過一間舞蹈工作室與舞者合作，他指出，「咁即係舞蹈員係直屬舞蹈室，而舞蹈室嘅老闆就係舞蹈總監，即係話舞蹈總監係判頭，佢有義務去保障dancers嘅安全同權益，喺有意外發生嘅情況判頭理應代表dancers。」但該總監沒有參與23位舞蹈員的聯合聲明，他寫道，「我喺呢度懇請是次嘅舞蹈總監唔好匿埋，行出嚟交代。」Zero沒有開名指明誰是舞蹈總監，但網民留言tag跟MIRROR合作無間的 Rock Sir。而Rock Sir亦曾在IG Story發文發明，「作為舞蹈總監，我向全體舞蹈員致深切慰問」。

接著， Zero 提出以下 3 項提問：

1既然喺Mo出意外前已經發生至少三次意外，亦有另外一位dancer因為咁而送院，喺職責上面你有冇作出跟進？有有同主辦方解釋過舞台嘅危險性並作出risk assessment？主辦係咪清楚知道dancers面對緊嘅風險？



2.意外發生之後，你本人實質做咗啲咩去維護你下屬嘅權益？呢個半月你究竟係點樣去同主辦方跟進同協助受傷及受困擾嘅下屬爭取應得嘅賠償？



3.作為dancers嘅領班，今次意外究竟個責任係邊一方？今次事件之後你會如何防止下次你在擔任同樣職位時再發生同類事件？



他強調並非針對或指責任何人，但今次意外為行業帶來重擊，直接影響行業生態，「咁大件事唔係話你私底下圍內同佢哋解決咗就算數，因為你已經唔單單淨係影響緊一小撮人。坐得總監呢個位就要負責返應有嘅職責同道義。你帶班手足開工，你要俾最大程度保障佢哋安全，若出事要負責後續事宜及向公眾解釋係好合理。我只係好希望管理層可以正面回答所有嘅問題，因為而家係連最基本嘅問題都冇人肯回應，只係不停搬重複又重複嘅聲明出嚟。定係我需要推到上去公司嘅層面直接問舞蹈室先會得到一個正面嘅回覆？」

