MIRROR演唱會意外｜《造星V》傳延期至下年播 跳舞比賽節目無限期押後

MIRROR的紅館演唱會在上月28日第四場發生巨型屏幕墮下的嚴重意外，導致三名舞蹈員受傷送院，演唱會立即叫停，有傳12子會停工兩個月治愈情緒。今日，主辦方亦宣布MIRROR將會取消本月20日到日本參加SUMMER SONIC音樂祭東京站之演出。

而今次事故亦打亂ViuTV未來數月黃金時段的節目編排亦，當中ViuTV 的王牌選秀節目《全民造星V》，早前記者會宣布今年會接受海外人士報名，而MIRROR正、副隊長楊樂文（Lokman）與江𤒹生（AK），以及ERROR正、副隊長梁業（肥仔）和何啟華（Dee）將會前往加拿大溫哥華和馬來西亞吉隆坡揀蟀。消息指，由於ViuTV已為節目吸引大量廣告商投放贊助費，如突然煞停需牽涉巨額賠償，因此節目會繼續籌備並延期至下年5月播出，惟Lokman及AK會否如期遠赴到溫哥華就仍然是未知之數，據知ViuTV將於下星期會有最新公布。

至於，由何啟華（Dee）、梁業（肥仔）、沈貞巧（Gao）和楊安妮（Win Win）主持的跳舞比賽節目《War of Dance》（已改名《Flat Out》）亦受影響，有指節目在今年一月已著手籌備，並已完成第一輪賽事錄影，原定10月中播出，每集1小時，惟舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然危殆，若在這段時間推出以舞者為主題的節目，恐怕會引起外界劣評，故MakerVille高層和製作組決定將節目無限期押後，避免引起另一場公關災難，