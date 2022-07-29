MIRROR演唱會意外｜重傷舞蹈員阿Mo曾參加《全民造星》 另一傷者阿峯年頭新婚

MIRROR演唱會第4場發生嚴重事故，舞台上電視屏幕從高處墮下造成2名舞蹈員受傷，其中阿Mo（李啟言）情況嚴重，頭、頸及盤骨受傷，需要於ICU留醫。另一位傷者阿峯（張梓峯）則擦損及拉傷肌肉。

據知，阿Mo父親係加拿大多倫多嘅教會牧師李盛林，有教友透露阿Mo父母將於星期六返港，並著其他教友為阿Mo一家祝福。有報道提及阿Mo傷及頸椎，脊髓神經受損，或會影響活動能力。

今年27歲嘅阿Mo，2018年曾經參加《全民造星》，但喺55強止步。有留意MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）嘅MV都會認得阿Mo，而佢同Anson Lo讀書時期已經認識。到後來Anson Lo單飛出道，阿Mo都有為多首歌曲擔任舞者。阿Mo女友係透過《全民造星IV》加入COLLAR嘅So Ching（蘇芷晴）。阿Mo同So Ching不時喺社交平台放閃，又會一齊跳舞拍片。

同樣受傷嘅阿峯係舞者、排舞師及跳舞老師，曾參與張敬軒、郭富城及陳柏宇紅館演唱會演出，近期亦為Anson Lo嘅歌曲演出參與舞蹈部份。阿峯今年初同相識多年嘅女友結婚，佢出事後有唔少網友去到IG留言打氣。

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