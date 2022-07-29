MIRROR演唱會意外｜重整事發經過 菱藝協興隆曾包辦本地多個演唱會

MIRROR紅館演唱會舉行第四場時發生嚴重意外，吊在半空的大銀幕突然墮下，壓傷至少兩名在台上的舞蹈員，令全場譁然。其中兩名舞蹈員隨即躺在地上，動彈不得。

根據現場片段所見，當時一塊大銀螢正升回半空位置，惟其中一塊撞到現場喇叭時仍繼續上升，導致繩索斷掉。MIRROR演唱會負責機械工程為「協興隆舞台工程有限公司」，負責舞台工程則為「菱藝廣告學製作有限公司」。