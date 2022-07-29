MIRROR演唱會意外｜重整事發經過 菱藝協興隆曾包辦本地多個演唱會

MIRROR紅館演唱會舉行第四場時發生嚴重意外，吊在半空的大銀幕突然墮下，壓傷至少兩名在台上的舞蹈員，令全場譁然。其中兩名舞蹈員隨即躺在地上，動彈不得。
根據現場片段所見，當時一塊大銀螢正升回半空位置，惟其中一塊撞到現場喇叭時仍繼續上升，導致繩索斷掉。MIRROR演唱會負責機械工程為「協興隆舞台工程有限公司」，負責舞台工程則為「菱藝廣告學製作有限公司」。
從資料顯示，菱藝廣告製作有限公司於2003年03月05日在香港成立，公司地址位於新蒲崗，過去曾包辦鄭伊健、容祖兒、衛蘭演唱會。協興隆舞台工程有限公司成立於1986年，根據政府公司註冊處顯示，該公司成立初期以協興隆鐵器有限公司名命，過去曾包辦梅艷芳演唱會及何韻詩的演唱會機械工程。協興隆於16年下半年被中建富通集團有限公司收購，並於2017年6月改名為協興隆舞台工程有限公司。
菱藝廣告製作︰與今晚紅館不幸意外無關
菱藝廣告製作有限公司 於凌晨發聲明就事件致歉，其聲明如下︰
本公司對Mirror 演唱會意外深表關注，冀望傷者早日康復！
另，網上流傳、暗示本公司與今次意外有關，特此澄清，本公司今次只負責以下舞台舞美工程部分，
1)Band Pool角位搭建
2)道具製作
3)鋪設台面飾面及鏡面物料
本公司並無參與任何機械工程及導致意外相關工程的製作、運作。
特此澄清，本公司與今晚紅館不幸意外無關。如有不實指控，本公司保留追究權利。
再一次祝願傷者早日康復。