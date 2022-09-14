MIRROR演唱會意外｜阿峯沒跟李澤楷會面 若見面望能助大眾關注舞者

MIRROR紅館演唱會意外中受傷的兩位舞蹈員，仍在伊利沙伯醫院留醫的李啟言(阿Mo) 情況由嚴重轉為穩定，張梓峯(阿峯) 亦需要長時間接受治療，近日情況反覆。日前李澤楷發聲明表示曾探望阿Mo，並願以個人名義向家人提供1000萬元經濟援助，惟其家人認為「所有捐贈都為時過早」，婉拒好意。.

生活靠 積蓄

另一方面，前日情況轉差的阿峯收到不少慰問，大眾都關心他的生活狀況，昨晚(13日) 他與家人透過「呂校長」發出簡單聲明，「李澤楷先生並沒有跟阿峯及家人或本人溝通或見面過。阿峯在意外後的生活開支主要來自他的積蓄。」她指明白大家關心阿峯的身心狀況，她稍後會作進一步解說。

望李澤楷旗下電視台 製作節目關注舞者

今早，呂校長再於社交平台轉載阿峯對傳媒提問的回覆，當被問及如果李澤楷跟阿峯會面，他會否要求什麼時，呂校長代為回應說：「若果真的會面的時候，他最希望藉着這次事件李先生可以透過他擁有的電視台製作教育性嘅節目，以喚起大眾對舞者的認識和在娛樂事業的貢獻。」她續稱與阿峯都是接觸學生的另類人生導師，最希望透過教育才可以改變社會人士對人和事的睇法，不是凡事向錢看。