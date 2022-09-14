熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
娛樂
2022-09-14 11:26:05

MIRROR演唱會意外｜阿峯沒跟李澤楷會面 若見面望能助大眾關注舞者

分享：
呂校長代阿峯及其家人發出簡單聲明。 前日呂校長代阿峯及家人表達，阿峯因近日新聞受困擾，情況變差。

MIRROR紅館演唱會意外中受傷的兩位舞蹈員，仍在伊利沙伯醫院留李啟言(Mo) 情況由嚴重轉為穩定，張梓峯(阿峯) 需要長時間接受治療，近日情況反覆日前李澤楷發聲明表示曾探望阿Mo，並願以個人名義向家人提供1000萬元經濟援助，惟其家人認為「所有捐贈都為時過早」，婉拒好意。.

生活靠積蓄

另一方面，前日情況轉差的阿峯收到不少慰問，大眾都關心他的生活狀況，昨晚(13) 他與家人透過「呂校長」發出簡單聲明，「李澤楷先生並沒有跟阿峯及家人或本人溝通或見面過。阿峯在意外後的生活開支主要來自他的積蓄。」她指明白大家關心阿峯的身心狀況，她稍後會作進一步解說。

望李澤楷旗下電視台 製作節目關注舞者

今早，呂校長再於社交平台轉載阿峯對傳媒提問的回覆，當被問及如果李澤楷跟阿峯會面，他會否要求什麼時，呂校長代為回應說：「若果真的會面的時候，他最希望藉着這次事件李先生可以透過他擁有的電視台製作教育性嘅節目，以喚起大眾對舞者的認識和在娛樂事業的貢獻。」她續稱與阿峯都是接觸學生的另類人生導師，最希望透過教育才可以改變社會人士對人和事的睇法，不是凡事向錢看。

So Ching在意外發生後，不時在社交平台抒發感受。 SoChing在IG限時動態貼阿Mo的背影，發達思念之情。 So Ching亦轉發了與阿Mo及好友們共聚的發帖。 So Ching轉發好友的發帖，想念一起玩樂的日子。

So Ching貼阿Mo背影：Miss U a lot 

而阿Mo的女友 #SoChing 今日凌晨在IG限時動態貼出阿Mo背影的短片，寫道：「I miss u A lot」抒發思念兩人共處之情。接著，她亦轉發了好友的IG，內有多張她與阿Mo及友人們共聚的時光，好友寫著：「一定會好返的，繼續祈禱。」、「等待你好返，再去一齊玩。」

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受