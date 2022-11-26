MIRROR演唱會意外｜阿Mo卧病4個月後首次沖涼及坐輪椅遠望窗外 李父重遊兒子打卡地感觸心酸

MIRROR演唱會意外發生至今已4個月，嚴重受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)仍然留醫，其父親李盛林牧師發出第18封代禱信，提及阿Mo轉到新治療病房，經過躺在床上4個月後，終於第一次沖涼，在呼吸儀器的協助下，肺部首次被完全吹起來，並能較長時間坐在輪椅上，可遠望窗外景色，大感欣喜。李父希望兒子能適應新階段的復康治療和中醫診治，盼能強化肌肉關節、頸椎脊椎、肺部機能和肌肉等。李父又表示重遊阿Mo與友人打卡的地方，心酸感觸。

李盛林牧師第18封代禱信：

感恩

1. 「創傷後第一次沖涼」

你能否想像躺在床上足足四個月不能沖涼的滋味，是多麼渴望呢！最終能一嘗這爽快的一刻，感謝神。

2. 「創傷後第一次肺部被吹起」

這四個月第一次肺部被全吹起來，雖是靠物理治療的呼吸儀器，但激動和喜悅剎那間一併湧現呢！

3. 「第一次可以遠望窗外」

同樣是四個月第一次，在治療以外坐在復康的輪椅上長一點時間，並且可以遠望窗外，真是喜悅興奮。

4.暫時發燒的情況都受到控制。

代禱：請繼續為我們代禱

「我未成形的體質，你的眼早已看見了。你所定的日子，我尚未度一日，你都寫在你的冊上了。」（詩篇 139:16）

（一） 「啟言心願」：「深願上帝每天堅固我的心去面對任何復康的挑戰；也願衪和醫護為我預備有幫助的復康方案。」

（二） 「啟言最新近況」

1. 「轉到新的治療病房的適應」

無論是在床上或是復康輪椅，希望每次移動的睡姿和坐姿都能調整暢順舒適。

2.「另一階段復康治療」

a) 每天物理治療針對肺部、肌肉關節及頸椎脊椎。盼能強化肺部機能和肌肉。

b) 中醫治療也同時逐步進行，調理及強化身體，盼能配合整個復康的需要。

c) 以開始日夜間的護理員跟進照顧，盼彼此適應、了解、磨合得好。

3. 「神經的復生」

繼續為這些活動和感覺神經的治癒禱告，雖然緩慢，但也繼續學習忍耐。

（三）MO 爸媽

1.「一點感觸」

前幾天陪著親人有機會到廸士尼，看到一個熟悉的打咭點，想到啟言和朋友曾在這裡拍過照，突然心酸酸的有點感觸。

2. 「從新加坡傳來的回應」

收到一篇看完數篇代禱信後的 550 多字的回應。「被阿Mo的辛苦祝福了，離開了教會 5 年…結果我再相信神…每當遇到困難的事，一想到阿 MO，就會去面對（而不是逃避）… 我現在每天的第一個禱告都是為阿MO，李牧師，李牧師太，So Ching，Molala（MO的粉絲）們和所有愛阿 MO的人」。幾位家人看著都不期然流出感動的淚水呢！

3. 「MO 爸的等候體驗」 —- 與哀哭的人同哭

近這兩個星期，社會上都有不同的意外發生，都令到他們的家人傷痛和擔心，更有痛心欲絕。想到聖經說「與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭」（羅馬書12:15），願我們都有一顆同理心。