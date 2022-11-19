MIRROR演唱會意外｜阿Mo尿道感染發燒 盼中醫與新醫療團隊磨合

李盛林牧師的代禱信中，亦提及到有新的醫療團隊為阿Mo進行另一階段的復康治療，他「求神預備合適的中醫(針灸和中藥)與新的醫療團隊磨合禱告」。此外，他亦透露阿Mo在進食方面，已可以吃切絲的菜和肉，能按指定的方法進食。

MIRROR演唱會意外發生至今已接近4個月，嚴重受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)目前仍然留醫，他的父親李盛林牧師再發代禱信，當中提到阿Mo曾因為尿道感染而發燒，幸而目前情況穩定。

李盛林牧師第 17 封代禱信：

感恩

1. 近四個月的治療基本上身體都能穩定下來，在醫療團隊的評估後，可以進一步進行復康治療。

2. 進食方面已可以吃切絲的菜和肉，繼續能按指定的方法進食。

代禱 ：「我在暗中受造，在地的深處被聯絡。那時，我的形體並不向你隱藏。」（詩篇 139:17）

（一） 「啟言心願 」：「深願神每天堅固我的心去面對任何復康的挑戰；也願衪和醫護為我預備有幫助復康的方案。」

（二）「啟言 最新近況」

1. 「尿道感染 」

前幾天因感染而發燒，現穩定下來，祈願繼續看顧保守。

2.「另一階段復康治療 」

a) 為啟言和新的醫療團隊能彼此互動適應禱告，盼在神的恩典下產生更大的果效。

b) 求神預備合適的中醫（針灸和中藥）與新的醫療團隊磨合禱告，求神預備。

c) 為尋找合適的護理員協助生活的細節禱告。

3.「神經復生」

祈願神在活人之地，讓啟言再一次經歷神經復生。使他能深深經歷神的恩惠而不至喪膽，

（三）MO爸媽

1. 「五年 沒有握著你的手 」

執起你暖暖的手，也是感觸良多，近五年沒有這樣可以好好的握著你的手。仍等待著那天，你能再握著我們的手來回應。

2. 「我比你們還心急 」

偶爾看到有人說：「每次你的代禱信都是寫了好像冇寫。」。但對啟言和我們來說，過去三個多月的進展已是一個神蹟。復康的路可能是漫長的，所以才需要持續的禱告信靠，不是「吃一粒藥便能藥到病除」那麼簡單。一個極為輕微的進展，對作為爸媽，家人和啟言來說，已是一個安慰，也是邁向復康多一步了。

3. 「MO 爸 的等候體驗 」- 道成肉身

聖經所說耶穌「道成肉身」是將上帝國度的原則，藉耶穌帶進現世，叫我們認識到所處的自然現象世界中，的確有一位創造主。祂讓我們看見這些現象背後的另一個非物質層次，就是神的永能和神聖在這只相信數據的世界中，是真實存在的。