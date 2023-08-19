MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言二頭肌及三頭肌有反應 Mo爸媽盼月底再聆訊能顯明事實真相

阿Mo的二頭肌和三頭肌對肌電圖有反應，令Mo爸媽十分振奮。

在MIRROR紅館演唱會意外中嚴重受傷的李啟言(阿Mo)，接受治療已超過1年，其父親李盛林牧師一如以往，本周繼續發出代禱信。在第56封代禱信中，除了提及阿Mo月初拔除尿喉後的反應，以及他受創部分對下的頸椎神經沒有萎縮之外，亦透露了他的二頭肌和三頭肌對肌電圖有反應，令Mo爸媽十分振奮。

阿Mo李啟言代禱信全文

「當將你的事交托耶和華神，並倚靠祂，祂就必成全。」(詩篇37：5)

( 一 ) 啟言（ Mo)

1) 「頸椎 MRI 磁力共振素描」：

(感恩)

影像與15週前的MRI比較顯示，受創頸椎神經水腫再稍微消退了一點。受創部分(C4)對下的頸椎神經，經過了受創後56週仍是沒有萎縮，並維持正常的粗大健壯。

(禱告)

請繼續為頸椎神經的水腫及創傷部份出現的水珠能逐步消退禱告。祈求神施恩 強化頸椎神經信號的傳遞，可衝破受頸椎神經水腫的影響直達四肢或身體各部位。

2) 「泌尿系統超聲波素描」：

(感恩)

感謝神的保守，與月初拔除尿管時所照的超聲波比對，經過了20天整個泌尿系統並沒有出現異常。

(禱告)

a)膀胱內仍有少許膀胱石仍未排出，祈盼在未來短時間內可以隨著排尿一併排出。

b)左腎有一粒細少的腎石，祈盼也可以隨著多飲水排出。

3 ）「肌電圖 EMG 反應」：

(感恩)

二頭肌和三頭肌對肌電圖開始有點反應，即腦神經可以通到C6和C7的頸椎神經兩節，雖是微少信號，但已令人十分振奮。感謝神的工作，因為教授們都是盡心盡力，但叫神經產生反應的只有神。

(禱告)

祈盼在神的恩惠下，上傳下達的神經信號可以被接通，再配合各項的強化治療，身體各方機能像接通電流的電線一樣，可以活動起來。

( 二 ) Mo 爸媽

1) 「如何在漫長中等候」

有人問我在漫長的艱辛中如何等候？回顧這56週，等候不是自覺心理良好，而是抓緊聖經神應許的話，再配合現實的處境，用信心行上每一步。當在心靈落入困惑疑慮時，靠著禱告和聖靈透過聖經的鼓勵，憑著信繼續往前行。

2) 「公道自在人心」

本月底有關紅館演唱會事件再度聆訊，盼能顯明事實真相和各方該負的責任。