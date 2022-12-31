MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言可透過Siri控制電話 盼2023年可以站起來

在MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的李啟言(阿Mo)，已經留醫超過5個月，他的父親李盛林牧師在除夕夜發出第23封代禱信，當中提到阿Mo已能夠透過「語音Siri來控制電話，和對媒體的運作掌握來操控平板電腦功能，與家人溝通，與外界接觸，在病床上重新擴闊自己的世界。」此外，阿Mo的父母「期待2023年成為啟言可以站起來，見證神醫治大能的一年。」

李盛林牧師早前在佈道會上首度開腔，談及自己對阿Mo出事後的心情。

李盛林牧師 // 啟言（ MO ）代禱信 23 （ 20230101 ）

迎來2023年，願救主耶穌帶給各人生命的盼望，生活的動力 — 「靠著那加給我力量的（主耶穌），凡事都能作」

感恩

1. 「稍為安心繼續前望 」：

感恩過去五個月一直所擔心的基本身體機能（如頸部活動、吞嚥、肺炎、尿道炎、造口影響等）都稍為穩定了。

2. 「不同媒體視頻的迴響 」：

a) 「感謝MO爸真誠表達，這令我們感受到天父爸爸的美好傑作，期待啟言日後更美好和更經歷神蹟奇事。」（網上佈道會）

b) 「聽完分享…實在很多事情想回應…親情…啟言好有福氣…背後有一個屬於神的家庭，努力用愛去支持…我極力推薦每一位基督徒都聽一次這見證（12月25 日 「舊日的足跡」）」

c) 「牧師，多謝你讓我們與你一齊同行，你的代禱信，就像我們在等待的家書一樣。每一次有新消息就心跳動，乍驚乍喜，希望有快進展的好消息，又怕收到負面的壞消息。我們正等待全能大神的手安慰和醫治Ah Mo。加油，努力祈求，永不放棄。我們惦念著你們一家人。💪🙏🥰」

代禱：請繼續用信心的禱告記念我們

「你要將一切憂慮卸給神，因為祂顧念你們。」（彼得前書 5:7）

（一） 「啟言最新近況 」

1. 「重新擴闊自己的世界」感恩禱告:

基本維生指數和身體機能大致上穩定了。可以開始藉著科技，透過語音Siri來控制電話和對媒體的運作掌握來操控平板電腦功能，與家人溝通，與外界接觸，在病床上重新擴闊自己的世界。

2. 「雖被弄醒仍可再入睡」禱告：

每晚大概有一至兩次在啟言的睡夢中醫護人員要弄醒他，幫助他轉換睡姿，以免出現褥瘡。 祈求聖靈給啟言身心靈都能在醒後可以再安歇再入睡。

3. 「有充足精神體力」禱告：

盼繼續為啟言能有精神體力應付每天比上課還密集的復康治療禱告。

4. 「神經的復生」禱告：

基本的維生功能大致穩定。雖頸椎受重創，在各方禱告和神的醫治恩典下，期盼感官和活動神經能夠按時復生，禱告從手部神經逐步重活過來。

(二）MO 爸媽

1. 「爸媽心願 」：

a) 已不像以前因啟言狀況而起伏，盼望每次見面，他都能經歷神經感覺和活動神經多一點點的復生。

b) 期待2023年成為啟言可以站起來，見證神醫治大能的一年。

2. 「MO 爸的等候體驗 」：凡事都有定期（傳道書 3:1）

任何事物都有它的時間，正如植物的成長不能揠苗助長，要按著成長的生態，否則適得其反。所以，我們會耐心等候。