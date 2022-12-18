MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言增約10磅4肢有輕微感覺 願為將來與家人努力奮戰

MIRROR意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，經過約4個半月的治療，康復進度理想，其父李盛林牧師在第21封代禱信中透露，兒子四肢已出現局部輕微的感覺，頸部肌肉漸強化並能掌握吞嚥，血尿發炎的情況已穩定；阿Mo體重比事故時重了逾10磅，雖然Mo爸本人消瘦逾10磅，但兒子堅定表示：「為了讓以後的人生更美好，全整家人都應該努力奮戰」，為父者已很感恩。

李盛林牧師第 21 封代禱信

感恩

1. 「啟言事件的迴響 」 - 閱讀時，內心感觸感動而流淚

a. 一位專科醫生 ：「全面性的治療，為阿MO祈禱，主耶穌是所有人的醫生」

b. 一位媒體基督徒 ：「也將今期《天使心》牧師的心路歷程跟我未信的家人分享，她很細心地閱讀，還跟幫助她的社工分享這文章，求主在她們的心裡動工，接受福音！同時，繼續等候耶和華！深信祂的大能！」

c. 一位牧師 ：「李牧師，您們在信仰上的回應，相信對很多人，甚至不信或在信仰上疑惑者，都開啟了一扇門。因我最近親自接觸一位慕道者，因啟言及您們對信仰的回應，信心堅定了，也解開了她對神的質疑 」

2. 持續的進展而感恩：

a. 各項復康治療都產生正面的果效，四肢已出現局部輕微的感覺。

b. 體重漸漸比事故時重多了10多磅。( MO 爸卻瘦了10多磅）

c. 頸部的肌肉也漸漸強化，更能掌握吞嚥，沒有明顯的錯誤以致產生肺炎。

d. 曾因尿喉而引起的血尿發炎，這幾星期也穩定下來，再沒有發燒。

代禱：請繼續用信心的禱告記念我們

「神所賜出人意外的平安，必在基督裡保守你們的心懷意念。」（腓立比書 4:7）

（一）「啟言心願」：

“To make my life beautiful in the future, we should fight hard ：）” (為了讓我（啟言）以後的人生更美好，我們（整家人）應該努力奮戰：）

（二） 「啟言最新近況」

1. 「等候的能耐 」- 請繼續禱告仰望神

啟言，你已經是很叻仔了，你比常人都更有能耐呀 <3 。

2. 盼繼續 「針對的治療 」 更能持續產生正面果效。

3. 「神經的復生 」

雖已開始有微少的感覺和神經反應，但是盼創造神經系統的神，不單使感官神經漸漸有更大的反應；也盼望活動神經能隨後出現活動的反應。

(三） MO 爸媽

1. 「爸媽心願 」：盼啟言像一個新造的人，如在 10 月懷孕的過程中，能夠耐心等候並經歷身體慢慢成型的滋味：）

2. 「不求人時卻是要自我參與 」：拿起「不求人」（搔癢器具的把手）時，突然體會雖是不求人，卻是要自己拿起這支搔癢捧子搔在自己的身上，才能搔到癢處。啟言，你仍是要努力拿起這支捧子，緊靠這搔你患處的耶穌啊！