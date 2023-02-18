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娛樂
2023-02-18 22:03:00

MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言操練有決心 每次達標即展現滿足笑容

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李啟言阿Mo嘗試自行控制「外骨骼」步伐，盼上肢能盡快回復動力。

李啟言阿Mo嘗試自行控制「外骨骼」步伐，盼上肢能盡快回復動力。

在去年7月的MIRROR演唱會屏幕下墜事故中，嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)於上周以「外骨骼」協助下成功踏出第一步。阿Mo父親李盛林牧師在最近的代禱信中表示，阿Mo在上周的治療過程中，除了靠機械控制模式學習步行，更嘗試自行控制步伐，期望上肢能盡快回復動力，帶動外骨骼更暢順的移動。李父又分享阿Mo懷著超越自己的決心面對操練，每當能夠達標，臉上都掛著滿足的笑容與喜悅。而作為父母，在這半年多照顧阿Mo的日子，體驗要「易地而處」，才能明白傷患者的需要。

不經不覺，李盛林牧師已發出第30封代禱信。

不經不覺，李盛林牧師已發出第30封代禱信。

李盛林牧師 /MO第30封代禱信

感恩*

1. *「超越的決心」*

感謝神，在新一階段的治療，看到阿MO每一次操練都有超越自己的決心。這是神的同在和神話語的激勵，也是家人、朋友、和來自世界各地朋友代禱的鼓勵。過程雖然艱辛，但當能夠達標的時候，更是看到他臉上掛著滿足的笑容與喜悅。

2. *「感謝團隊、感謝神 *

再次感謝非常用心的團隊為阿MO設想到位的治療，就像種植的澆灌，也感謝神叫他各身體機能漸漸的生長，這兩者缺一不可。

李盛林表示，為人父母，學習從「易地而處」照顧傷患者。

李盛林表示，為人父母，學習從「易地而處」照顧傷患者。

禱告：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，使神經復甦

*「創造主顯生命大能」**保羅* 栽種了，*阿波羅* 澆灌了，*唯有神叫他生長* （林前 3:6*

*家人* 栽種了（選定醫療團隊），*醫護團隊* 澆灌了（各項用心治療），*唯有神叫他生長*（醫治受損機能）。

1. *啟言（Mo*

a) *「從外力到自力」*

這幾次的外骨骼 (Exoskeleton) 步行都是靠機械控制模式，但在最近一次最後的幾步，教授讓阿MO 嘗試自行控制步伐。請為他除了能用腰部少許平衡動力控制外，上肢也盡快能回復動力，帶動外骨骼更暢順的移動禱告。

b) *「強化治療的配合」*

請為每天的強化關節、肌肉、肋腱、平衡力、觸覺和動力神經、膀胱感覺控制的強化操練，和進食的安全和吸收禱告，這些都盼望能夠更好的配合外骨骼的運用和操練。

c) *「神經剌激 上傳下達」*

請為幾種刺激神經的治療能產生上傳下達的果效禱告。除了先前所提到的TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) 之外，還有針灸，再加上 BCI Brain Computer Interface）的刺激，盼能使沉睡的神經復甦過來。

*2. Mo爸媽*

a) *「同一焦點」*

在過去幾次外骨骼步行中，現場只有三個焦點 MO的步伐、血壓和呼吸。看到他開始慢慢的掌握，我們內心也同時感到他的勇氣和毅力。期盼神繼續成為他的倚靠和動力。

b) *「與傷患者易地而處」*:

這半年多對阿MO的照顧， 體驗到照顧是需要從傷患者的角度去想 - 就是「易地而處」，才能明白他的表達和需要。例如當他說「左」的時候，我們常常從自己的角度看而弄錯了反方向。因此，要放下自己的想法，自己變成傷患者，才能明白照顧到他們。盼無論是家人、醫護或是護理，需要「道成肉身」才能對傷患者有真正的體諒和幫助。

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