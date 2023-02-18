MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言操練有決心 每次達標即展現滿足笑容

在去年7月的MIRROR演唱會屏幕下墜事故中，嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)於上周以「外骨骼」協助下成功踏出第一步。阿Mo父親李盛林牧師在最近的代禱信中表示，阿Mo在上周的治療過程中，除了靠機械控制模式學習步行，更嘗試自行控制步伐，期望上肢能盡快回復動力，帶動外骨骼更暢順的移動。李父又分享阿Mo懷著超越自己的決心面對操練，每當能夠達標，臉上都掛著滿足的笑容與喜悅。而作為父母，在這半年多照顧阿Mo的日子，體驗要「易地而處」，才能明白傷患者的需要。

李盛林牧師 / 阿 MO 第30封代禱信 感恩 * 1. *「超越的決心」*： 感謝神，在新一階段的治療，看到阿MO每一次操練都有超越自己的決心。這是神的同在和神話語的激勵，也是家人、朋友、和來自世界各地朋友代禱的鼓勵。過程雖然艱辛，但當能夠達標的時候，更是看到他臉上掛著滿足的笑容與喜悅。 2. *「感謝團隊、感謝神 」* 再次感謝非常用心的團隊為阿MO設想到位的治療，就像種植的澆灌，也感謝神叫他各身體機能漸漸的生長，這兩者缺一不可。