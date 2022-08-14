MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言父親代禱信：望兒子有精神體力面對治療 So Ching：相信我哋之後可以做返所有嘢

昨晚(13日)So Ching更新IG的限時動態，上載了一張8月的行事曆載圖，在密麻麻的編排中，8月19日寫上了「韓簽證」，8月24日寫有「飛」，而8月25日則寫了「Trip」，行程伸延至9月，So Ching寫道：「我相信我哋之後可以做返所有野（嘢）。」估計如果阿Mo不是受了傷，兩人會結伴前往韓國旅遊。另一位傷者張梓峯亦更新了IG限時動態，寫道：「多謝大家關心，我未能回覆所有信息，但我收到晒。」

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，李啟言(阿Mo)在伊利沙伯醫院深切治療部(ICU)留醫逾兩周，情況一直危殆。今日(14日)阿Mo父親李盛林牧師發出代禱信表示，兒子的各項治療大致能按醫療團隊的進度及評估進行，大家已掌握溝通技巧，望兒子有精神體力面對各項密集針對性質的治療，並再次感謝兒子女友So Ching耐心的陪伴和照顧。他表示不會在公開場合發表兒子的狀況，暫時只會在代禱信交代。

李盛林牧師 // 啟言第三封代禱信(8月14日)：

請為我們感謝神

1. 啟言在出事後到現在已兩個多星期，各項治療都能按醫療團隊的進度及評估進行。

2. 大家都開始掌握了溝通的技巧。

3. 在大患難之中，家庭更經歷親情的可貴，信仰的真實。每次大家握著手禱告的時候，那種溫暖和同在感更顯可貴。

4. 再次感謝 QE 醫療團隊用心的醫治和看顧，更感謝 So Ching 耐心的陪伴和照顧

5. 我們家人需要更多的空間面對啟言的治療，感謝各方的關懷，我們不會在公開場合發表啟言的狀況，暫時只會在代禱信中表達我們的感恩和代求，請見諒！

請為我們繼續恆切禱告

1. 啟言能有精神體力面對各項密集針對性質的治療。

2. 請為啟言及我們一家在神面前的學習禱告。