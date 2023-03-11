MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言生命「懸於一線」變「一線生機」 6種方法治療 每日強化四肢肌肉

去年7月MIRROR演唱會屏幕下墜事故中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，早前以「外骨骼」協助下成功踏出第一步。阿Mo父親李盛林牧師的第33封代禱信中提到，阿Mo目前每天會花4至6小時以6種不同方法和儀器持續治療，並且進食補充體力和增強肌肉力量，盼能應付和取得理想效果。

李盛林牧師 // 啟言（阿 MO ）代禱信 33

（一）感恩

1. 「足部治療」

發現所穿的運動鞋不適合外骨骼步行，卻已弄到腳趾頭外邊倒甲損傷。感謝足部治療師的及時處理及提供接受復康治療時寶貴的護足建議。

2. 「一線之差、一線生機」

感謝神，差不多八個月前阿MO 生命「懸於一線」，近八個月過去了，看到神的恩典，給他「一線生機」。

3. 「專職照顧」

感謝神已聘得專職照顧，作為阿MO的手和腳。盼能在短期內與現時的護理員交接，並可觀察入微，掌握阿MO 的日常需要。

（二）代禱

請繼續為各方多樣療程禱告：

各方的治療都是像栽種和澆灌的，唯有神叫他生長。祈願這生機和生命的動力，從神創造的大能臨到阿MO，使神經能上傳下達，身體活動更有進步。

1. 啟言（阿 MO ）

a) 請繼續為「免受感染」 禱告

口罩令解除，現時探病只需核酸快測，但若患上感冒，更不用說新冠病毒，對暫時仍無法正常咳嗽的阿MO來說也是很大的威脅。

b) 為「應對每天 4-6 小時治療」禱告

每天4-6小時以6樣不同治療方法和儀器的持續治療，實在需要很大的能耐與體力。為阿MO每天進食補充體力和增強肌肉力量，能以應付並有好的果效禱告。

c) 請繼續為預備「拔除尿喉」禱告

請為過去兩星期仍是每天讓膀肛儲尿 2 小時左右，讓腦部能接收上傳的神經，習慣適應這是需要排尿的神經訊號，卻不至於在外骨骼步行時產生高血壓禱告。

d) 「增强肌肉的質量和體量」

每天的進食和SMR的操練都是針對仍要强化的四肢肌肉，以等候活動神經回來時能立刻有所反應禱告。

2. Mo 爸媽

a) 「時日如飛」

一星期的葯盒子很快又要補充了，才猛然醒覺又要將預備好的代禱資料整理成為「代禱信」。回首再看33週好像很快就過去，但當中的艱辛起伏實難以筆墨形容。祈求神繼續加心力和體力。

*b) 「平衡家人心靈情緒」 *

起起伏伏的狀態總會產生不同的情緒反應，願神在我們中間工作，讓我們繼續的學習倚靠祂，也讓聖經的話語和基督耶穌的愛成為我們彼此體驗親情的激勵。