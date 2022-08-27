MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言留醫一個月比預期進步 家人盼能查明真正原因並問責跟進

阿Mo在ICU已留醫一個月，其父親李盛林牧師表示兒子比預期進步。

MIRROR紅館演唱會嚴重意外已發生一個月，在意外中嚴重受傷的阿Mo(李啟言)仍然在深切治療部留醫，政府的「跨部門工作小組」日前(24日)公布初步調查進度，指鋼索出現金屬疲勞，但仍有很多未能解答的疑問，暫亦未能確定事件是否涉及人為失誤。阿Mo的父親李盛林啟師今晚(27日)發出代禱信，感恩兒子晚上休息情況稍有改善，經過一個月的艱辛診治，阿Mo比預期進步。代禱方面，他表示阿Mo將會接受新的醫療方案，望能對運動神經和感知神經的診治帶來進展；同時，阿Mo家人希望政府的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。

李盛林牧師 // 李啟言(Mo)第五封代禱信：(8月27日)

請為我們向神感恩：

1. 從事發到今天剛好是一個月了，回想當時的情況到現在，雖有很多生活各方面的適應和調整，但都是經歷了另類的學習和祝福。

2. 在上一封代禱信提及為啟言晚上有安寧的睡眠，現在他稍有改善而感謝神，多謝大家持續的記念。

3. 為護理愛心的配合照顧感恩。

4. 據專家醫療團隊的診治，啟言（MO）比預期進步。

請為我們代求：

1. 祈願神藉各方的醫療專家和護理繼續幫助啟言（MO）的運動神經和感知神經，最新的醫療方案能幫助有所進展。

2. 祈願啟言（MO）能靠主耶穌專注努力並安心配合治療和休息。在過去艱辛的一個月中，能在心態上調整，面對滿有盼望的明天。

3. 為香港政府所成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。