MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言頸椎受損95%不能復原 下周針灸盼有神蹟

MIRROR紅館意外受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)現時仍在醫院的ICU，其父李盛林牧師在上次的代禱信透露阿Mo的情況向好，正當大家以為有曙光之際，今傳來噩耗，阿Mo的情況未見好轉，經醫生評估過後，阿Mo的頸椎神經是95%不能完全復原。

李盛林牧師︰心裡沉了一下

據教友收到最新的代禱信內容，李盛林牧師形容現時情況是「不幸中的萬幸」，因為阿Mo仍可活著，家人能一起在患難中同行，而家人關係亦因此變得密切。從信中得知阿Mo可與父母交談，他希望父母告訴更多關於家中的往事。李牧師坦言現時的心情很沉重，聽從醫生報告後，「也感到在人看來已經快到盡頭」。他指中西醫在事發後一個月作出評估，阿Mo現時的頸椎神經是95%不能完全復原，下週嘗試針灸，但中醫亦未有把握可以令阿Mo完全康復，現希望神能繼續醫治。