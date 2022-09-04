MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言頸椎受損95%不能復原 下周針灸盼有神蹟

MIRROR紅館意外受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)現時仍在醫院的ICU，其父李盛林牧師在上次的代禱信透露阿Mo的情況向好，正當大家以為有曙光之際，今傳來噩耗，阿Mo的情況未見好轉，經醫生評估過後，阿Mo的頸椎神經是95%不能完全復原。
李盛林牧師︰心裡沉了一下
據教友收到最新的代禱信內容，李盛林牧師形容現時情況是「不幸中的萬幸」，因為阿Mo仍可活著，家人能一起在患難中同行，而家人關係亦因此變得密切。從信中得知阿Mo可與父母交談，他希望父母告訴更多關於家中的往事。李牧師坦言現時的心情很沉重，聽從醫生報告後，「也感到在人看來已經快到盡頭」。他指中西醫在事發後一個月作出評估，阿Mo現時的頸椎神經是95%不能完全復原，下週嘗試針灸，但中醫亦未有把握可以令阿Mo完全康復，現希望神能繼續醫治。
阿Mo每日承受勁大痛楚
李牧師又指每次探望阿Mo時，大家感受到的難過是難以形容，「因為想到一個活躍的兒子，現在是無奈地躺在床上，每天絕大部份的視線都是冰冷的天花板。」他提到因為疫情嚴峻，阿Mo需要轉到另一ICU病房，並透露兒子除了離不開呼吸機，現時還要長戴頸箍，亦因此令其後腦痛楚，加上過度集中注意呼吸，難以入眠。最後，李牧師促請政府成立的跨部門小組可以清楚找出是次事件的來龍去脈，作出處理及跟進。