MIRROR演唱會意外｜阿Mo父母代禱信：兒子已清醒能簡單溝通 阿峯盼齊整再上舞台

MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，吊在台上空的巨型屏幕突然墮下，導致三位舞蹈員李啟言(阿Mo)、張梓峯和羅德智受傷，當中阿Mo仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，其父親李盛林牧師與妻子特地從多倫多返港。於今日(7日)完成隔離的阿Mo父母，發出返港後第二封代禱信，信中表示阿Mo現已清醒，能簡單與外界溝通，望大家為他盡快康復、重踏舞台繼續祈禱；同時促請政府的「跨部門工作小組」在調查後能有建設性的提議，以保障表演者的安全。昨晚(6日)原是演唱合尾場，另一位傷者阿峯在社交平台上載一眾舞蹈員的合照，期盼24人團隊能齊整重踏舞台。
李盛林牧師的代禱信 2如下：
1. 啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同
行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏
舞台。
2. 感謝有好的醫護團隊專業醫治和照顧，讓啟言在危難中得見曙光。
3. 感謝全港市民及世界各地朋友為啟言祈禱及送上祝福。
4. 感謝有關部門在過去一星期檢疫期間申請恩恤探訪時的協調。
5. 盼香港政府成立的「跨部門工作小組」在調查後能有建設性的提議，以保障將來表演者的安全。
6. 為我們家人在這突如其來，巨大的衝擊中能有足夠的時間和空間平伏情緒，專注啟
言的治療。
7. 繼續為在是次演唱會中受傷的另兩位舞者，阿峯及 Zisac , 並在此事件中受身心靈
影響的人士祈禱，盼能早日盡快恢復正常生活！
8. 感謝連日來關心守候的傳媒朋友，發揮新聞專業精神。願他們身心靈都平安。
望Rorrmi24個齊齊整整
另外，現仍留醫的阿峯亦在IG上載舞蹈團隊Rorrmi的合照，以及阿Mo和一眾舞蹈員在後台打機的情況，他寫道：「6-8-2022原本最後一場，我只係想講，我地24個齊齊整整一齊再上舞台，因為大家好，我地系Rorrmi。」並hashtag 「MirroRorrmiweare」以示36人一條心。MIRRO成員Anson Kong( 江𤒹生)、Frankie(陳瑞輝)亦有留言打氣，多位舞蹈員亦在自己社交平台抒發感受，互相打氣。