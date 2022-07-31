MIRROR演唱會意外｜阿Mo父母抵港 SoChing官方歌迷會籲勿輕信眾籌活動

MIIRROR演唱會發生嚴重意外，腦部和頸椎受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。其父親李盛林牧師及妻子已於今日清晨從多倫多飛抵香港，並在航空公司和醫護人員護送下離開機場。早前醫管局已批淮阿Mo父母完成必須的入境檢疫後，可盡快往醫院探望兒子。

阿峯肥仔 籲勿受騙

意外發生後，網民集氣為阿Mo祝禱，同時亦有不少聲稱是為阿Mo和So Ching籌款的活動，包括直接存款或義賣T-Shirt等，而So Ching的官方fans club在IG限時動態以「重要公告」為提發文，呼籲切勿參與任何未獲「官方授權」的眾籌活動，發文表示：「Telegram各群組及Facebook己開始流傳不同的『籌款』、『眾籌』或集資等活動。明白大家愛護SOCHING及MO，但現階段並不適合任何與金錢掛勾活動。除官方認證或官方授權外，請勿參與任何形式『眾籌』活動。現階段仍然希望大家一同靜候佳音，比空間佢地休息，避免引起討論，製造麻煩。有最新消息幫到SOCHING和MO的話重難日難月FC必定會第一時間通知大家。」在意外受輕並已出院的張梓峯，以及ERROR成員梁業(肥仔)亦有轉發fans club的公告，望粉絲勿受騙。