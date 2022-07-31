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娛樂
2022-07-31 10:09:48

MIRROR演唱會意外｜阿Mo父母抵港 SoChing官方歌迷會籲勿輕信眾籌活動

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阿Mo父親李盛林牧師已抵港。(獲PSHK授權刊登) 阿Mo父母於今日清晨已從多倫多飛抵香港。(獲PSHK授權刊登) 阿Mo父母乘坐七人車離開機場。(獲PSHK授權刊登) 阿Mo父母已於今日清晨抵港，將往探望兒子，大批傳媒在醫院守候。

MIIRROR演唱會發生嚴重意外腦部和頸椎受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。其父親李盛林牧師及妻子已於今日清晨從多倫多飛抵香港，並在航空公司和醫護人員護送下離開機場。早前醫管局已批淮阿Mo父母完成必須的入境檢疫後，可盡快往醫院探望兒子。

意外發生後，網民集氣為阿Mo和SoChing送上祝禱。 SoChing官方Fans Club呼籲勿輕信網上眾籌活動。 李盛林牧師曾擔任士嘉堡浸信會的主任牧師，該教會代他發出禱告呼籲。 阿Mo父母是李盛林牧師，家人為其慶祝生日。

阿峯肥仔籲勿受騙

意外發生後，網民集氣為阿Mo祝禱，同時亦有不少聲稱是為阿MoSo Ching籌款的活動，包括直接存款或義賣T-Shirt等，而So Ching的官方fans clubIG限時動態以「重要公告」為提發文，呼籲切勿參與任何未獲「官方授權」的眾籌活動，發文表示：「Telegram各群組及Facebook己開始流傳不同的『籌款』、『眾籌』或集資等活動。明白大家愛護SOCHINGMO，但現階段並不適合任何與金錢掛勾活動。除官方認證或官方授權外，請勿參與任何形式『眾籌』活動。現階段仍然希望大家一同靜候佳音，比空間佢地休息，避免引起討論，製造麻煩。有最新消息幫到SOCHINGMO的話重難日難月FC必定會第一時間通知大家。」在意外受輕並已出院的張梓峯，以及ERROR成員梁業(肥仔)亦有轉發fans club的公告，望粉絲勿受騙。

有人在粉絲群組發起為阿Mo、阿峯和So Ching籌款。 ERROR的肥仔轉發歌迷會公告，籲勿受騙。 已出院的阿峯轉發歌迷會公告，籲勿受騙。
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