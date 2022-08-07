MIRROR演唱會意外｜阿Mo父親代禱信：兒子已清醒能簡單溝通 阿峯已出院靜心休養

MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，吊在台上空的巨型屏幕突然墮下，導致三位舞蹈員李啟言(阿Mo)、張梓峯(阿峰)和羅德智(Zisac)受傷，當中阿Mo仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，其父親李盛林牧師與妻子特地從多倫多返港，獲恩恤探望兒子。於今日(7日)完成酒店隔離的阿Mo父母，發出返港後第二封代禱信，信中表示阿Mo現已清醒，能簡單與外界溝通，感激醫療團隊和各界祝禱，望大家為阿Mo盡快康復，以及家人面對巨大衝擊的情緒繼續祈禱；同時促請政府的「跨部門工作小組」在調查後能有建設性的提議，以保障表演者的安全。昨晚(6日)原是演唱合尾場，另一位傷者阿峯在社交平台上載一眾舞蹈員的合照，期盼24人團隊能齊整重踏舞台。

李盛林牧師的 代禱信 2 如下：

1. 啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同

行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏

舞台。

2. 感謝有好的醫護團隊專業醫治和照顧，讓啟言在危難中得見曙光。

3. 感謝全港市民及世界各地朋友為啟言祈禱及送上祝福。

4. 感謝有關部門在過去一星期檢疫期間申請恩恤探訪時的協調。

5. 盼香港政府成立的「跨部門工作小組」在調查後能有建設性的提議，以保障將來表演者的安全。

6. 為我們家人在這突如其來，巨大的衝擊中能有足夠的時間和空間平伏情緒，專注啟

言的治療。

7. 繼續為在是次演唱會中受傷的另兩位舞者，阿峯及 Zisac , 並在此事件中受身心靈

影響的人士祈禱，盼能早日盡快恢復正常生活！

8. 感謝連日來關心守候的傳媒朋友，發揮新聞專業精神。願他們身心靈都平安。