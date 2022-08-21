MIRROR演唱會意外｜阿Mo父親代禱信：兒子有輕微進展

MIRROR紅館演唱會上月28日發生意外，舞蹈員李啟言(阿Mo)已在在深切治療部留醫3星期，其父親李盛林牧師與今日(21日)發出代禱信指出，兒子的狀況已有輕微進展，望阿Mo能保持決心和堅強鬥志，良好的睡眠以應付密集的治療，以及為他的頸椎神經得到重造和康復禱告。

李盛林牧師 // 啟言第四封代禱信(8月21日)

請為我們感謝神

1. 在這三星期能夠一家齊齊整整的與啟言（MO）一起面對、鼓勵支持及同心的仰望耶穌的醫治感恩。

2. 他現時經過三個星期，見到有很輕微的進展。感謝你們及世界各地對我們的同理心，也用你們持續不同的方法為他祝福、集氣或是禱告。

3. 感謝各界傳來問候、治療頸椎受創傷的經驗見證和良方。現階段仍是需要按醫療團隊的方案進行不同階段的治療。

4. 最近聽到因為啟言(MO)的意外有年輕人在場，本來離開教會的後來開始返教會回轉 …年輕人因為願意幫啟言(MO)禱告，對教會或基督教開始改觀，這是樂見的好現象。

請為我們繼續恆切禱告

1. 為啟言(MO)的決心和堅強的鬥志禱告！願主耶穌醫治的大能會幫助他的頸椎神經得到重造和康復。

2. 為他晚上不會因身體不同的需要和變化影響他的睡眠，而沒有足夠精神應付另一天密集的治療。

3. 為我們能有更大的信心和耐心陪伴他，走這治療和康復之路禱告。