MIRROR演唱會意外｜阿Mo父親李盛林牧師哽咽剖白︰唔通我哋個仔就係咁

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然留醫，阿Mo的父親李盛林牧師日前在佈道會中首度開腔，談及自己對阿Mo出事後的心情。他預先錄製片段，在片中提起阿Mo時多次哽咽，坦言很難過及感到沮喪。 一個基本動作都要人幫 李盛林牧師表示，3個月前在加拿大得知阿Mo出事後大感震驚，沒想過表演舞台上會發生如此嚴重事情，作為父母很難面對。他說︰「睇返一秒前、一秒後，我哋個仔都係好唔同，事實背後係有好多傷痛、眼淚。特別係好幾次，企喺病床側跟，就諗返起好活潑嘅……一個仔，但竟然間一個姿勢嘅轉換係需要別人幫助，我哋覺得係好自然，好正常嘅舉動，或者係一啲自己好基本嘅照顧，但竟然都係要人幫。」

為阿Mo的情況在廁所嚎哭 李盛林牧師坦言，聽到醫生分析出來的數據，與太太大感到沮喪，「唔通我哋個仔就係咁？」他亦曾在洗手間因為見到兒子的情況而嚎哭︰「我記得好幾次，我自己一個人喺洗手間嚎哭，呢個嚎哭，係因為見到個仔嘅情況，好心痛。」他表示今次阿Mo的意外，令他想了很多問題，包括重新考慮自己的信仰。他坦言作為一個父親，很想知道整件事的真相，同時也很感謝信仰給予家人支持和盼望。 每一關都影響阿Mo生命 李盛林牧師表示，這幾個月來，神已在阿Mo身上行神蹟︰「有咩理由咁大創傷，喺死門關嗰度，能夠咁快離開到ICU，同脫離呼吸機，呢度都要好感謝醫護悉心照顧，有唔少比我個仔輕啲(症狀情況)，佢哋仍然喺ICU。」他指每過一關，對他及太太都是一個挑戰和難關，而每一關的情況都是一線之差︰「一關似乎有進步喇，但一個進步，又要面對另一個難關，甚至係有機會導致佢成個生命無咗。」