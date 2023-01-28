MIRROR演唱會意外｜阿Mo盼有強健筋肌學走路 李盛林盼調查及檢控能帶來全面監督

阿Mo將要重新學走路，希望能有強健的筋腱肌肉去應付。

過去一星期是農曆新年假期，在MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，雖仍需留院接受治療，但能如願重訪闊別半年的居所。李盛林牧師在最新的代禱信中透露，兒子阿Mo將於二月第二周進入另一階段治療，利用「*外骨架*」(Exoskeleton)訓練腦部接收和發放行路指令的訊號習慣，阿Mo祈願，「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」昨日(27日)勞工處就意外向藝能、協興隆和舞館提出15項檢控，李父希望調查與檢控行動能在「職安和僱員保障」上，有更清楚和全面的 「監督 」，不讓演藝表演者接受「二打六的角色」的待遇。

李盛林牧師在兔年首封代禱信透露，阿Mo終有機會重訪闊別半年的居所。

李盛林牧師 // 啟言(阿 MO)第27封代禱信

* （一）感恩 *

1. *「治療沒有間斷」*：

過去一週雖然是連日的農曆年假期，但感謝各醫護在啟言的治療上用心沒有間斷，仍編排出每天的治療日程，家人衷心感謝。

2. *「各地的祝願鼓勵」*：

感謝在農曆新年的前後來自各地，無論是否信徒都是那麼真誠的祝願和鼓勵，啟言和我們都一一收到，深深被感動著。

3. *「半年後能重探居所」*：

感謝神，啟言一直想念著濶別半年的居所，終於上週有機會重訪數小時呢。

* （二）禱告 * ：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，並祂能活化神經。

「神從天上垂看世人，要看有明白的沒有，有尋求祂的沒有。」（詩篇 53:2）

1. *啟言（Mo）*

a. 「*阿MO心願*」： “I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.”

「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」

b. 「*強化神經的信號*」

請為藉「*針對部位磁場刺激*」（Transcranial Magnetic Stimulation TMS)使四肢神經能習慣接收訊號禱告。願創造主繼續藉各專門技術的專家及器材，並加上祂的創造能力，使啟言更能一步一步的掌握感覺和活動的能力。

c. 「*準備進入外骨架階段*」：

請為每天能夠操練肋腱的柔韌和關節的鬆弛，身體的平衡和站立時有穩定的血壓，可以於下月第二週進入另一階段，利用「*外骨架*」(Exoskeleton)訓練腦部接收和發放行路指令的訊號習慣，並同時強化腳部肌肉的協調禱告 。

d. 「*胸肌神經感應*」：

血含氧量雖然正常，但胸肌仍未能幫助正常咳嗽。請為胸部肌肉的神經感應得以改善以幫助咳嗽，並抵禦任何外界對肺功能的影響禱告。

2. *Mo 爸媽 *

a. 「*從愧疚到安心*」：

為過去一個多月啟言的治療沒有任何積極的方案而感到有點愧疚。現在新的醫療團隊比較積極進取，並能追趕補回先前失去的時間而感到安心。

b. 「*九牛二虎之力*」：

望著啟言出盡九牛二虎之力投入各項的治療，準備「升級」（升lev），感到欣慰。但再想到原本這些力應該是放在排舞和教舞的發展上，現在卻是如此… 。內心突然感到苦了這無辜的孩子而心酸，幸好有神話語的安慰。

c. 「*協助靈命成長*」：

靠著聖經的應許走過了這半年，對啟言、蘇晴和家人的屬靈生命盼有進一步的扎根成長，計劃製作有系統的聖經分享短片以鼓勵家人，求聖靈引導MO爸媽。

3. 「*勞工處的調查及檢控*」

盼能帶來日後對各演藝表演者在「職安和僱員保障」上有更清楚和全面的 「監督 」，不被視為二打六的角色和待遇。