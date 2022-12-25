MIRROR演唱會意外｜阿Mo聖誕許願：為了我人生更美好，整家人努力奮戰

住院約5個月的李啟言(阿Mo)，今年要在醫院過聖誕新年。

昨晚是平安夜，在MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，已經留醫5個月，今年要在醫院度過聖誕佳節和元日，阿Mo父親李盛林牧師發出第22封代禱信，感謝各界「有心人」為阿MO送上的祝福和鼓勵，每個對代禱信的迴響都會細味，有時甚至熱淚盈眶。他轉述阿Mo的心願：為了讓我以後的人生更美好，整家都努力奮戰。李父盼兒子繼續努力參與，神經復生開始有點反應，希望這不時神經偶爾非自主的現象。李父又表示，兒子阿Mo的允許下，近日接受了幾間傳媒訪問，其中包括由港台節目主持車淑梅的《舊日的足跡》。

李盛林牧師在兒子阿Mo的允許下，近日接受了幾間傳媒訪問，其中包括由港台節目主持車淑梅。

李盛林牧師 // 啟言(Mo)第22 封代禱信

* 感恩*

1. *感謝各界「有心人」* 在這聖誕新年節日期間送來的慰問和滿有心意的禮物，這都是你們為阿MO送上的祝福和鼓勵。他每一樣都仔細地看過，並且擺放出來。

2. *感謝各界對阿MO事件的迴響*，Mo爸在這期間接受了幾家媒體訪問，藉此表達家人（特別是作為父母）在這五個月以來的心路歷程。（每一個訪問都是經過阿MO同意；並且每一封代禱信內容都是經過他同意/審閱才作最後的決定）。

3. *感謝每個對代禱信的迴響*，我都細味這些心意、祝福和記念，甚至有些更令我感動得熱淚盈眶呢！

* 代禱：請繼續用信心的禱告記念我們*

「*應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。*」（腓立比書 4:6）

*（一）「啟言心願」：*

“*To make my life beautiful in the future, we should fight hard*” (為了讓我（啟言）以後的人生更美好，我們（整家人）應該努力奮戰。

*（二） 「啟言最新近況」*

1. 「*等候的能耐*」- 盼啟言學習體會胎兒成形的忍耐，繼續努力參與成形的過程。💪

2. 盼繼續為「*針對的治療*」 能持續產生正面果效禱告。

3. 「*神經的復生*」

a. 除了感官神經得到刺激，開始有一點點的反應之外，盼望活動神經也會隨之而來，而不是一時偶爾非自主的現象。

b. 請繼續為身體各樣機能和體能的復康治療，能配合日後神經成形時的各項活動禱告。

*（三）MO 爸媽*

1. 「*爸媽心願* 」：

a. 盼啟言像一個新造的人，在 10 月懷胎的過程中，能夠耐心等候並感受身體慢慢成型的滋味。

b. 節日正是與家人團聚的時間，盼因為各種原因而不能歡聚的家庭，縱使不可以實體會面，或彼此暫時分離，那份親情的連繫和表達卻沒有因此而間斷。

2.「*MO 爸的等候體驗* 」：凡事都有定期（傳道書 3:1）

任何事物都有它的時間，正如植物的成長不能揠苗助長，要按著成長的生態，否則適得其反。