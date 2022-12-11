MIRROR演唱會意外｜阿Mo雖偶感忐忑仍望有更大耐心為康復而戰 父母：你已比常人更有能耐

阿Mo父親李盛林牧師兒子20周的康復過程，深感兒子已經很有能耐應付療程。

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的阿Mo(李啟言)，目前仍在康復病房留醫，阿Mo父親李盛林牧師發出最新一封代禱信，回看阿Mo接受了近20周情況從危殆到穩定的治療，由ICU獨立房到復康病房，從胃喉進食到吞嚥一般食物，感恩進度理想，直都有神和不同階段天使的預備，這是恩典。Mo父透露兒子雖間中因不知等候到何時而感忐忑鬱悶，但仍表達盼能有更大的耐心和投入為康復而戰，而父母想對兒子說，「啟言，你已經是很叻仔了，你比常人都更有能耐呀 <3」。目前，希望阿Mo在針灸治療和神經復生方面有進展。此外，Mo父不忘關顧未能走出傷痛的舞蹈員。

阿Mo父親李盛林牧師表示，兒子雖間中感忐忑鬱悶，但仍盼能有更大的耐心和投入為康復而戰。

李盛林牧師 // 啟言(阿Mo)第20封代禱信：

感恩

1. 「啟言事件的迴響」

a) 感謝從世界各地傳來的祝福、問候、關心和禱告，也要求將代禱信轉發，為啟言打氣和鼓勵的。

b) 其中一則：「對於MO 的不幸，我好心痛。但也因為他們一家對主的忠誠，激發了離開教會超過 15年的我，鼓起勇氣與稚女一齊返教會。願 MO一家的信，並在他們身上展現的神蹟，繼續祝福 MO的一家，也啟發更多人回教會！」

2. 「回望過去20週的經歷」

a) 從ICU的獨立房，到大房；從ICU到腦科特別病房；到復康病房，一直都有神和不同階段天使的預備，這是恩典。

b) 從事故當晚的手術、插喉、呼吸機、頸箍、造口，由危殆轉為嚴重，再由嚴重轉為穩定，相對來說都是那麼快速，這是大眾的打氣和禱告，也是神的恩典呢。

c) 從要用胃喉進食，到口部糊狀進食，到軟性食物，到切絲菜肉，到一般食物（只要按指示方法吞嚥），這樣快速的進度真是不敢想像。