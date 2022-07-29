MIRROR演唱會意外｜魯庭暉鞠躬致歉 交代舞蹈員傷勢︰阿Mo清醒阿Fung輕傷

MIRROR演唱會昨日(28日)舉行第4場演出，惟吊在半空的大銀幕突然墮下擊中台上兩名舞蹈員，二人分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言(阿Mo)及張梓峯。阿Mo頭部及頸部受傷，情況嚴重，張梓峯同樣頭部受傷，情況穩定，送院時清醒。

魯庭暉︰阿Mo清醒

MakerVille行政總裁魯庭暉於凌晨趕赴醫院了解情況，So Ching亦趕到醫院探望阿Mo。魯庭暉於凌晨4時許在醫院交代兩名舞蹈員最新情況，他首先就今次意外致歉，承諾會盡力幫助傷者家人及傷者，會提供一齊協助，並躬鞠以示歉意。他表示阿Fung「輕傷，擦損咗，拉傷肌肉」，現無大礙，目前依照醫生指示留院觀察；至於阿Mo仍在ICU，但清醒，可以與醫生溝通，要做一系列檢查，未知進一步情況。

盼給予時間處理

魯庭暉表示，知道大家都有好多問題，希望大家能給予時間，他們會認真處理，並承諾一定徹底找出事故原因，盼大家諒解，暫無進一步訊息可提供。現時他們最關心兩名傷者及其家人，會與家屬保持溝通，提供一切需要協助，希望他們可以早日康復。魯庭暉結束發言後，未有回應記者提問便離開。