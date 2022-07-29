MIRROR演唱會意外｜魯庭暉鞠躬致歉 網民鬧爆IG被洗版：夢想不是用人命去換取架

男團MIRROR噚晚舉行第4場紅館演唱會，期間發生嚴重意外，台中央其中一部大型屏幕突然掉下，壓傷兩名舞蹈員，二人隨即送往醫院救治，其中一人係女團COLLAR成員So Ching男友李啟言（阿Mo）。據悉阿Mo雖然清醒可說話，但頭部及頸部重創，有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，情況嚴重，現正在深切治療部（ICU）留醫。今日（29日）凌晨，MakerVille行政總裁魯庭暉趕抵醫院了解傷者情況，並喺醫院外鞠躬致歉。魯庭暉話會盡佢哋全力幫傷者家人同傷者，會非常認真處理事件，及承諾會徹底找出事故原因。

魯庭暉及花姐IG被網民洗版

事故發生後，唔少網民去到魯庭暉及花姐IG留言鬧爆，例如「魯生花姐要出嚟道歉啦, 搵埋啲唔知咩工程公司做今次演唱會，依家真係出大件事啦，希望傷者無事」、「魯生，害死人啦，你要賺幾錢先夠，妄顧安全」、「公司究竟要賺幾多錢？平時已經搾乾搾淨，今次收咁多錢，要幾無良知幾無人性先可以做d咁嘅豆腐渣工程？從一開始已經唔係意外，係人為！！任何一個人受傷都不能接受！！」、「食盡人血饅頭既公司」、「夢想不是用人命去換取架」、「賺到盡仲要慳埋呢d錢，搵唔係行內專做紅館工程公司，搵間唔知咩工程公司，搞到成個台甩皮甩骨⋯⋯成個台成30幾個機關，show前2日會先俾佢哋踩台，真係痴X線公司喎！」、「錢你就識賺 但無乜品囉 咁大件事都潛」、「我覺得你應該比個交代所有人」、「收皮啦人命嚟架 X你 冇人會原諒你哋」、「​​乜X嘢公司可以差到咁？.幾乎場場都有意外根本就唔應該再繼續啦」、「點解可以咁流….」、「接受唔到！點解會發生呢啲意外？對你哋公司十分失望！」、「離晒譜！罔顧表演者安全！貴司請尊重每一位表演者！」、「希望花姐幫下dancers, 佢哋都係人， 點解會出事， 真係要為佢哋討回公道， 今次係無可能會發生既意外……」、「​​好嬲，點解個場咁危險」、「有冇搞錯啊？垃圾stage 整親人啦而家」、「垃圾ViuTV、垃圾花姐，食屎啦！如果今次出人命，你哋班膠層小心啲啦！」、「可否解釋吓點解個大電視會跌落嚟，仲要壓到人，諗住點兜？」、「垃圾公司，對唔對得住個dancer 父母呀？」、「你有冇搞錯第三日先坐panel仲要可以俾今日既意外發生」、「唔可以話唔關你事，你一定需要負責！！！！！！」及「花姐，人命黎架，錢唔係咁搵架。連最基本安全都未做好，個show 幾好睇都無用。永遠都係等出事先補穫。麻煩請調查清楚問題所在，否則你成世都唔會安落。」等等。

同時，亦有唔少網民叫花姐頂住，留言話「花姐你要頂住呀 啲仔都要頂住 依家最重要係互相support 如果情緒有咩唔妥 一定要搵人幫手」、「花姐，有咩事揾人分擔，有咩事唔好一個人孭上身，跟本唔關你事。去放個假休息下。支持你」、「花姐要加油，鏡粉撐住你」、「花姐撐住 為你們祈禱」及「加油花姐， 照顧好自己先有能力照顧好其他人」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載