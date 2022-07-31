MIRROR演唱會意外｜23位舞蹈員發聯合聲明 我們共渡難關，勿將責任歸咎於任何一位表演者

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外後，各方追究責任，網上流傳不少匿名言論猜測或指控，23位參與MIRROR紅館演唱會演出的舞蹈員，今午(31日)在社交平台發出聯合聲明，指出現階段仍在等待相關部門調查結果，不便就事件作出任何評論。
聲明指出所有參與表演的舞蹈員，只會在個人社交平台發表言論，絕不會以匿名方式留言或就事件作評論；同時，澄清3位受傷的舞蹈員包括李啟言(阿Mo)、張梓峯(阿峯)、羅德智(Zisac)本人或家屬，均沒有發起任何眾籌，而有關舞蹈員傷勢，勿誤信未經證實的消息。
最後，聲明又強調MIRROR 12子與所有舞蹈員均賣力演出，此刻一起共渡難關，勿將責任歸咎於任何一位表演者，並祝願3位受傷舞蹈員早日康復。
花姐MIRROR成員轉載聲明
聯合聲明發出後，意外發生後一直兩日來保持沉默的的MIRROR經理人花姐(黃慧君)，以及MIRROR成員Edan(呂爵安)、Frankie(陳瑞輝)、Jer(柳應廷)、Stanley(邱士縉)、Anson Kong(AK，江𤒹生)等，均有在IG限時動態轉載相關聲明，作為首次公開回應。而ERROR成員梁業(肥仔)亦有轉載，顯示眾人「如不安 伴你經過 We are One and All」的精神。Jeremy(李駿傑)及Tiger(邱傲然)亦俾like支持。
23位舞蹈員聯合澄清聲明全文：
本聲明為曾參與於香港紅磡體育館舉行之MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022演唱會(下稱該演唱會)之23位舞蹈員之聯合聲明。現階段我們仍然在等待相關部門調查結果，不便作出任何評論，我們不會接受任何傳媒採訪，請各界見諒。
以下我們將統一澄清：
一) 近日網上流傳不同的傳言，所有網絡平台流傳的匿名留言全部並非出自有份參與該演唱會之任何一位舞蹈員，亦絕不會發放任何匿名言論，所有言論僅會通過個人社交平台發佈，請勿誤信任何匿名留言。
二) 受傷之舞蹈員李啓言(阿Mo)、張梓峯(亞峯)、羅德智(Zisac)之健康狀況請以其本人、其家屬或官方單位發放之訊息作準，請勿誤信任何未經證實之消息。
三) 23位舞蹈員均沒有為三位受傷之舞蹈員：李啓言(阿Mo)、張梓峯(阿峯)、羅德智(Zisac)發起眾籌，請勿誤信坊間任何相關之眾籌。
四) MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。
最後，請各位一同為李啟言(阿Mo)、張梓峯(阿峯)、羅德智(Zisac)禱告，祈求我們的兄弟們平安，早日康復。