MIRROR演唱會意外｜23位舞蹈員發聯合聲明 我們共渡難關，勿將責任歸咎於任何一位表演者

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外後，各方追究責任，網上流傳不少匿名言論猜測或指控，23位參與MIRROR紅館演唱會演出的舞蹈員，今午(31日)在社交平台發出聯合聲明，指出現階段仍在等待相關部門調查結果，不便就事件作出任何評論。 聲明指出所有參與表演的舞蹈員，只會在個人社交平台發表言論，絕不會以匿名方式留言或就事件作評論；同時，澄清3位受傷的舞蹈員包括李啟言(阿Mo)、張梓峯(阿峯)、羅德智(Zisac)本人或家屬，均沒有發起任何眾籌，而有關舞蹈員傷勢，勿誤信未經證實的消息。 最後，聲明又強調MIRROR 12子與所有舞蹈員均賣力演出，此刻一起共渡難關，勿將責任歸咎於任何一位表演者，並祝願3位受傷舞蹈員早日康復。

花姐MIRROR成員轉載聲明 聯合聲明發出後，意外發生後一直兩日來保持沉默的的MIRROR經理人花姐(黃慧君)，以及MIRROR成員Edan(呂爵安)、Frankie(陳瑞輝)、Jer(柳應廷)、Stanley(邱士縉)、Anson Kong(AK，江𤒹生)等，均有在IG限時動態轉載相關聲明，作為首次公開回應。而ERROR成員梁業(肥仔)亦有轉載，顯示眾人「如不安 伴你經過 We are One and All」的精神。Jeremy(李駿傑)及Tiger(邱傲然)亦俾like支持。