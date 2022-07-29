MIRROR演唱會意外｜4日演出發生5次意外 一文睇清意外發生時間線

MIRROR演唱會周四(28日)舉行第4場演出時發生嚴重意外，演唱會跌落屏幕壓傷兩名舞蹈員，二人分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言(阿Mo)及張梓峯。事實上MIRROR演唱會自7月25日起舉行首場演出前，已傳出有人綵排受傷，不少dancers於IG齊齊出post怒斥並出黑post洩憤，並獲MIRROR成員響應。雖然之後演唱會如期舉行，但四場表演已連環出意外，下文便為讀者整理4日來MIRROR演唱會的5個意外。

7 月 24 日總彩排 Dancer 於 IG 展全黑放負 7月24日晚上，MIRROR為紅館演唱會作最後總彩排，可惜當日意外頻生，眾人一度暫停商議。由於今次舞台佈滿不同機關，大家在不太熟習的情況下再踩台板彩排時，問題又再發生，令其中一位舞蹈員受傷。疑有人把責任推往為MIRROR伴舞的dancers身上，令他們爆不滿，於是多位dancer 在IG限時均展示全黑的畫面，就連Frankie亦同樣以黑畫面示人。

7月25日第一日演出 Edan發生連環不幸事件 呂爵安（Edan）於第一場演出solo環節時，換上一身音樂才子look準備用琴自彈自唱《E先生連環不幸事件》，無奈首先是支咪冇聲，跟住換完咪都再遇阻滯，接住輪到鋼琴出事，要勞煩工作人員上台tune琴，幸好Edan即場執生，問大家今晚最好睇係邊一part？全場即指現在這部份，他就笑言：「啱喇！呢part一定最好睇，知唔知點解，因為12場一定得呢場係咁。」Edan自言大家給他機會楝篤笑，經搶救約3分鐘，他回復正經情深唱歌。

7月25日第一日演出 升降台搖晃令AK失平衡 於第一日MIRROR演唱會演出時，Anson Kong當日便差點出意外。當AK與Lokman演出《虎道門》時，二人各自在對面一個升降台跳唱，而AK的升降台就出現一下搖晃而使他失平衡，惟AK身手敏捷隨即企穩，整個動作表現流暢，但他之後也不敢太大動作，演出稍為分神，幸好當日沒有出意外。

7月26日第二日演出 Frankie舞台踏空墮地擦傷 MIRROR紅館演唱會昨晚舉行第二場，Frankie在獨白環節中因為太投入，未有留意舞台邊緣而踏空墮地，事後他隨即起身表示無事，返回後台展示自己擦傷的手臂。當日已有fans非常擔心，更發起網上聯署，亦有人選擇在紅館門外舉牌要求主辦單位關注安全問題，甚至去信康文署要求暫停演出等。