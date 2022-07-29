熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會 動漫節2022 消暑 NOVO LAND 消委會 授勳2022 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
娛樂
2022-07-29 16:07:44

MIRROR演唱會意外｜4日演出發生5次意外 一文睇清意外發生時間線

分享：
MIRROR演唱會意外︳腰斬餘下8場表演　主辦單位料賠逾億元

MIRROR演唱會腰斬餘下8場表演，主辦單位料賠逾億元。(資料圖片)

MIRROR演唱會周四(28日)舉行第4場演出時發生嚴重意外，演唱會跌落屏幕壓傷兩名舞蹈員，二人分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言(阿Mo)及張梓峯。事實上MIRROR演唱會自7月25日起舉行首場演出前，已傳出有人綵排受傷，不少dancers於IG齊齊出post怒斥並出黑post洩憤，並獲MIRROR成員響應。雖然之後演唱會如期舉行，但四場表演已連環出意外，下文便為讀者整理4日來MIRROR演唱會的5個意外。

724日總彩排 DancerIG展全黑放負

724日晚上，MIRROR為紅館演唱會作最後總彩排，可惜當日意外頻生，眾人一度暫停商議。由於今次舞台佈滿不同機關，大家在不太熟習的情況下再踩台板彩排時，問題又再發生，令其中一位舞蹈員受傷。疑有人把責任推往為MIRROR伴舞的dancers身上，令他們爆不滿，於是多位dancer IG限時均展示全黑的畫面，就連Frankie亦同樣以黑畫面示人。

MIRROR御用的多位舞蹈員於凌晨出PO渲洩不滿。 MIRROR演唱會的dancer在IG放負。 MIRROR演唱會的dancer在IG放負。MIRROR演唱會的dancer在IG放負。 MIRROR演唱會的dancer在IG放負。 MIRROR演唱會的dancer在IG放負。 MIRROR演唱會的dancer在IG放負。 MIRROR演唱會的dancer在IG放負。 MIRROR演唱會的dancer在IG放負。 MIRROR演唱會的dancer在IG放負。 MIRROR演唱會的dancer在IG放負。 MIRROR演唱會的dancer在IG放負。

7月25日第一日演出 Edan發生連環不幸事件

呂爵安（Edan）於第一場演出solo環節時，換上一身音樂才子look準備用琴自彈自唱《E先生連環不幸事件》，無奈首先是支咪冇聲，跟住換完咪都再遇阻滯，接住輪到鋼琴出事，要勞煩工作人員上台tune琴，幸好Edan即場執生，問大家今晚最好睇係邊一part？全場即指現在這部份，他就笑言：「啱喇！呢part一定最好睇，知唔知點解，因為12場一定得呢場係咁。」Edan自言大家給他機會楝篤笑，經搶救約3分鐘，他回復正經情深唱歌。

 

Edan出場自彈自唱《E先生連環不幸事件》，可是卻發生連環不幸事件。 Edan在紅館發生連環不幸事件。 Edan不但咪高峰出問題，連鋼琴竟然出現音調不準。 結果Edan要在台上楝篤笑。

7月25日第一日演出 升降台搖晃令AK失平衡

於第一日MIRROR演唱會演出時，Anson Kong當日便差點出意外。當AK與Lokman演出《虎道門》時，二人各自在對面一個升降台跳唱，而AK的升降台就出現一下搖晃而使他失平衡，惟AK身手敏捷隨即企穩，整個動作表現流暢，但他之後也不敢太大動作，演出稍為分神，幸好當日沒有出意外。

網上有人拍到AK失平衡的一刻。 AK與Lokman AK與Lokman AK與Lokman

7月26日第二日演出 Frankie舞台踏空墮地擦傷

MIRROR紅館演唱會昨晚舉行第二場，Frankie在獨白環節中因為太投入，未有留意舞台邊緣而踏空墮地，事後他隨即起身表示無事，返回後台展示自己擦傷的手臂。當日已有fans非常擔心，更發起網上聯署，亦有人選擇在紅館門外舉牌要求主辦單位關注安全問題，甚至去信康文署要求暫停演出等。

MIRROR Frankie MIRROR Frankie Frankie的IG限時動態。 Frankie的IG限時動態。

7月28日第四日演出 屏幕壓傷兩名舞蹈員

MIRROR紅館演唱會昨晚舉行第四場，當Edan和Anson Lo在場表演時，演唱會跌落屏幕壓傷兩名舞蹈員，二人分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言(阿Mo)及張梓峯。(阿Mo頸部受傷，情況嚴重，張梓峯頭部受傷，情況穩定，主辦單位MakerVille行政總裁魯庭暉等到伊利沙伯醫院了解傷者情況，並向公眾交代兩人傷勢及鞠躬致歉。

﻿MIRROR演唱會意外｜阿Mo腦出血及頸椎骨折 身體機能恐永久受影響 MIRROR演唱會意外｜兩舞蹈員遭大螢幕擊中受傷 全球各大媒體均有報道 MIRROR演唱會意外丨工會：主辦單位難辭其咎　需向傷者作出賠償 MIRROR演唱會意外︳腰斬餘下8場表演　主辦單位料賠逾億元
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受