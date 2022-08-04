MIRROR演唱會意外｜Anson Lo盧瀚霆多次出手救隊友確保安全 及時托住Frankie陳瑞輝免跌落2米深台底

MIRROR紅館演唱會意外令舞蹈員李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac）受傷；早前阿峯被指輕傷出院，但原來並非事實，其家人透過「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監」FB專頁交代傷勢，表示阿峯盆骨和腰部被壓傷，已轉院並繼續留醫；至於So Ching男朋友阿Mo仍留醫ICU，情況危殆。意外發生一刻，Anson Lo盧瀚霆與Edan呂爵安正於台上表演，Anson Lo事後被網民圍攻，指傷者被巨型LED熒幕砸中之時，Anson Lo仲繼續演唱。

Anson Lo與阿Mo嘅關係其實唔止合作夥伴，更是大學時期相識至今逾10年嘅好友。二人一同參加《全民造星》，惟阿Mo 55強止步，但MIRROR出道後仍為其及Anson Lo個人演出伴舞，可謂「御用舞蹈員」，互相於追夢過程中扶持。是次意外發生後，不少演唱會業內人士、陳志雲、Eric Kwok及張繼聰等人先後為Anson Lo解釋，指出戴上耳機好有可能無法聽到現場聲音，加上台上燈光照射下，未必睇到現場情況。另外，亦有網民為Anson Lo繼續平反，指Anson Lo在4場演唱會上多次為隊友脫險。

1. 高空橋越過Lokman提醒Jer

MIRROR成員於演唱《IGNITED》時，Jer柳應廷喺上升中嘅高空橋上興奮跳舞；本身與Tiger邱傲然互動中嘅Anson Lo即越過Lokman楊樂文，走近並拍拍Jer膊頭，提醒他小心安全。

2. 多次回頭關心Jer安全

Jer於演唱會上舞台邊位置面向觀眾演唱時，險差錯腳跌倒，Anson Lo即時想扶住他，事後又多次回頭望Jer，確認他安全。

3. 升降台扶實Edan

Anson Lo及Edan演唱完之後以升降台離開，期間二人不斷向觀眾揮手講再見，不過差不多到機關位置時，Anson Lo為免發生意外，伸手從後扶實Edan，並向他示意小心。

4. 疑台下托住Frankie

Frankie陳瑞輝在演唱會演講時不小心踏空跌落台，事後他於IG報平安，指自己太興奮，只是輕微擦傷。但原來Frankie跌落地的位置旁邊，有一個三角形大洞機關；從影片見到，Frankie當時已經半身落入大窿之中，幸好有人於台底將Frankie推返上台。據網民的影片，出手之人應該是Anson Lo及Edan，事關Frankie演說後，MIRROR成員會從三角形升降台升上台演唱《無盡》，網民根據歌衫圖案分析，相信就是Anson Lo同Edan及時出手，否則Frankie就會跌落2米深台底。

5. 保障舞蹈員安全

Anson Lo演唱《King Kong》時，本應有被舞蹈員們抬起，再借力踢腳的動作，但由於舞台狹窄不平，機關又出現問題，Anson Lo最後放棄以上舞步，改為用手做動作。

MIRROR & 阿Mo

阿Mo IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載