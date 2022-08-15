MIRROR演唱會意外｜COLLAR為《選擇》拍攝封面 領粉擔心最後一次齊人開工

So Ching與Candy在鏡頭前有說有笑，神情輕鬆。

MIRROR紅館演唱會第4場發生墮屏幕意外，導致舞蹈員李啟言(阿Mo)受傷，情況危殆，現仍在伊院留醫。其女朋友COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)，不但連日陪伴，早前更轉發一篇炮轟MakerVille、高層魯庭暉及花姐的帖文宣洩不滿，更傳出她會退出COLLAR。

今日消費者委員會旗下刊物《選擇》月刊，就刊出COLLAR為雜誌拍攝的封面，這亦是MIRROR紅館意外後，COLLAR首次齊人在公眾面前亮相，估計相片應該是事故發生前拍攝。書中除了有COLLAR成員介紹揀選口罩的訪問外，更拍成短片，上載到消委會的YouTube頻道上，So Ching在片中表現輕鬆，與成員Candy和Winka在鏡頭前有說有笑。