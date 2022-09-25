MIRROR演唱會意外｜So Ching每日穿阿Mo衣服 舞者好友Wing促負責單位合理交代

So Ching每日穿阿Mo衣服以解對男友的思念之情。

MIRROR紅館演唱會意外已發生兩個月，昨晚(24日)李啟言(阿Mo)父親發生第9封代禱信，阿Mo女友So Ching(蘇芷晴)的狀況亦備受關注，繼好友Carol在IG透露So Ching近況後，另一位目擊意外的舞蹈員好友Wing亦在IG發文，透露So Ching如何度過這兩個月的日子。而So Ching亦有在ig story轉發Wing的帖文，寫道：「無人會想在無原因的情況下日日提住，我只係想多謝陪伴咗我兩個月嘅朋友」。此外，昨晨亦在fans的TG上水，留言表示：「早晨各位，我睇晒大家的msg，好多謝你哋每一個。」

So Ching 總說「我沒事」 Wing憶述意外當晚顫抖著想跟So Ching 說：「你而家在哪裡？Mo他...出事了。，可是」可是偏偏聯絡不上，Wing擔心不已，直至跟So Ching在醫院相見時，兩人相擁，泣不成聲。Wing指So Ching在意外發生後，每天都穿阿Mo的衣服，以解思念之情，她寫道，「望著這個傻女孩，每一天都穿上她男朋友的衣服 ，因為朝思暮想，思念每天睡在病床的男朋友。彷彿，穿上還有他氣息和氣味的衣服，就感覺他仍在家中，仍像每日般一起過着吵吵鬧鬧的日子。縱使壓力再大，心力交瘁，她都很努力地面對。她為他打點一切所需，默默地陪伴他打這場仗。」縱使，躺在病床上的阿Mo偶爾會發脾你，但So Ching並沒介意，只表示：「我冇事，其實我以前都也是這樣發他脾氣的。」So Ching總說「我沒事」，但Wing坦言沒人能理解到她內心的複雜情緒。

目擊意外的Wing與So Ching份屬好友。