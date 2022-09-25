MIRROR演唱會意外｜So Ching每日穿阿Mo衣服 舞者好友Wing促負責單位合理交代

MIRROR紅館演唱會意外已發生兩個月，昨晚(24日)李啟言(阿Mo)父親發生第9封代禱信，阿Mo女友So Ching(蘇芷晴)的狀況亦備受關注，繼好友Carol在IG透露So Ching近況後，另一位目擊意外的舞蹈員好友Wing亦在IG發文，透露So Ching如何度過這兩個月的日子。而So Ching亦有在ig story轉發Wing的帖文，寫道：「無人會想在無原因的情況下日日提住，我只係想多謝陪伴咗我兩個月嘅朋友」。此外，昨晨亦在fans的TG上水，留言表示：「早晨各位，我睇晒大家的msg，好多謝你哋每一個。」
So Ching總說「我沒事」
Wing憶述意外當晚顫抖著想跟So Ching 說：「你而家在哪裡？Mo他...出事了。，可是」可是偏偏聯絡不上，Wing擔心不已，直至跟So Ching在醫院相見時，兩人相擁，泣不成聲。Wing指So Ching在意外發生後，每天都穿阿Mo的衣服，以解思念之情，她寫道，「望著這個傻女孩，每一天都穿上她男朋友的衣服 ，因為朝思暮想，思念每天睡在病床的男朋友。彷彿，穿上還有他氣息和氣味的衣服，就感覺他仍在家中，仍像每日般一起過着吵吵鬧鬧的日子。縱使壓力再大，心力交瘁，她都很努力地面對。她為他打點一切所需，默默地陪伴他打這場仗。」縱使，躺在病床上的阿Mo偶爾會發脾你，但So Ching並沒介意，只表示：「我冇事，其實我以前都也是這樣發他脾氣的。」So Ching總說「我沒事」，但Wing坦言沒人能理解到她內心的複雜情緒。
真是純屬意外嗎？
Wing坦言，「相比起『克服』陰霾等詞，對Mo而言，有可能下半輩子只能漫長地『無奈面對』現實對他的殘酷。沒錯生活還是要繼續，Mo、他的家人、So Ching，還是你我，但一個『合理交代』，一個表達對舞者/普通員工的生命安全基本尊重的辦法，請問很難嗎？」她慨嘆，在資本家眼中，舞者只是小齒輪，「將法律條文draft得天花亂墜是他們的expertise，我們要踏上舞台，就得無奈接受這不對等的關係。但，難道現在我們要連生命也付上了嗎？這件事，真的純粹是無可避免的意外嗎？」最後，她質問：「過咗差唔多兩個月啦！請問負責單位肯出嚟交代未？！資本有權力保護，可以去犯錯、疏忽，但代價可以是一條人命、一個人嘅終身自由。那麼，我們呢？誰來保護我們？Mo和他的家人、以及So Ching，難道不deserve一個合理的交代嗎？」