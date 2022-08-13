MIRROR演唱會意外｜So Ching留言為男友打氣：我能做的只有陪伴和照顧

MIRROR紅館演唱會上月28日發生事故，嚴重受傷的阿Mo（李啟言）仍在伊利沙伯醫院ICU留醫，至今仍然情況危殆，維生指數穩定。今日（13日）凌晨，阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）再於IG限時動態留言：「辛苦你了，我能做的只有陪伴和照顧，一起努力吧！」其實自阿Mo出事後，So Ching在IG把自己與男友的跳舞片及照片置頂，又在個人簡介一欄加上男友的IG帳戶，以防有人混水摸魚。上周六，So Ching在IG限時動態上載了一張貓貓與米奇老鼠的照片，下面打上「等你回來聽我重複這旋律」描述當下心情，而這一句是來自岑寧兒作品《如果我是一首歌》的歌詞。相中的灰貓應該是她與阿Mo在今年4月飼養的窩兒。



另外，So Ching的COLLAR隊友Winka，昨晚透過社交平台開直播，不過她跟網民互動時，卻刻意避談So Ching的情況。