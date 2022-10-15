MIRROR演唱會意外｜Stanley首度開腔︰行落去呢三個字好沉重

MIRROR紅館演唱會發生意外快將3個月，調查報告仍未出爐，而休息多月的十二鏡仔陸續復工。然而，MIRROR的復工並不代表眾人的心理狀況已經平靜下來，可以繼續出發。如明天生日的Anson Kong（江𤒹生），他坦言希望洗掉這一年，願一切事情從沒發生，亦有指陳卓賢(Ian)心理狀態還未ready而辭演電影《拼命三郎》。晚上，邱士縉(Stanley)在社交平台首度開腔回應，表示自己到這一刻也不知道怎樣做，亦暗示自己因今次意外，曾向醫生求助。

仍然未能釋懷

Stanley在IG的原文如下︰

幾個月下來，充斥着很多不同思緒。憤怒，內疚，傷痛，疑惑，恐懼，擔心，迷失。醫生說正常的，要面對的。



我記得有一次我們所有人開會，當時氣氛好沉重，仍然處於徬徨，崩潰的情緒。會議完結前，有人說: 我們可以點樣面對… 點樣行落去… 然後我們抱在一起，我說: 我都唔知可以點行落去，總之我哋一齊行落去，呢個畫面一直係我腦海中。



行落去呢三個字好沉重，到呢一刻我唔知道可以點做。 大概係有啲事情仍然未能釋懷，就好似心中有條刺，有條傷疤。 無錯，佢會慢慢復原，但每個人康復嘅速度都唔同，我哋唔好急，等佢慢慢復原。



但復原之前，有啲事需要解決，需要搞清楚明白，需要安頓好有需要的人。我知道一一努力處理中。



我們要善良，我們要將心比心。呢啲事看似微不足道，其實要做就唔容易。 但我相信大家行多一步，世界會更和諧!



最後，衷心希望所有人安好，特別傷者同Dancers! 感謝大家一路以來的關心及愛。