MIRROR演唱會直擊｜12子從天而降登場 姜濤完場時感動落淚＋各表演細節

MIRROR的12場紅館騷《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》今晚開鑼，不過入場前卻阻滯多多，在開騷前見現場情況，憑實名制門票進場進度尚算順利，可是觀眾卻要過幾關，當通過安心出行一關時，卻遇上不少問題，令大批歌迷塞在場外，更一度鼓譟。首晚演唱會大約於8時50分開場，12子以全白Look從天而降型格登場，並唱出《Innerspace》，現場氣氛熱烈。經唱完團歌《Reflection》、《All in one》之後，成員們分批登場。

Jer、Jeremy、Frankie、Stanley大玩年台機關，極盡視聽之娛。之後姜濤solo唱出《作品的說話》，其後再輪到Anson Kong登場，AK拿起結他跟樂隊唱出自己作品《信之卷》，接住與Ian演繹《蝸牛》，Ian彈住鋼琴伴奏，再與AK合唱《另一個諾貝爾》。唱至10時後，12子再次齊人站台，眾人穿上色彩鮮艷歌衫，每人衫上均印有自己的大頭肖像，此時MIRROR唱出Supper Moment代表作《無盡》，12子更走到舞台邊跟觀眾揮手。

及至Edan的個人環節，他以鋼琴自彈自唱《E先生連環不幸事件》，無奈首先是支咪冇聲，跟住換完咪都再遇阻滯，接住輪到鋼琴出事，要勞煩工作人員上台搶救，此時為免尷尬，Edan立即發揮其執生天份，索性站起身跟台下觀眾互動，他問大家今晚最好睇係邊一part？全場即指現在這部份，他就笑言：「啱喇！呢part一定最好睇，知唔知點解，因為12場一定得呢場係咁。」Edan自言大家給他機會楝篤笑。

及至尾聲，當唱罷《BOSS》之後，甫響起《IGNITED》前奏即氣氛更加高漲，更全場觀眾企起身，最後以輕快風格演繹出道歌《一秒間》。到Encore部份，全場大合唱《蒙著咀說愛你》，並以出道三周年的《One and all》作結，姜濤一時感觸落淚，在旁的Anson Lo即拍他膊頭，整晚演唱會於11時53分結束。

MIRROR演繹《BOSS》、《IGNITED》、《WE ARE》

MIRROR演唱會Encore全場大合唱《蒙著嘴說愛你》、《One and all》

即睇MIRROR12子紅館演唱會個人圖輯

MIRROR 紅館內有大量 小販

Hellosss大合照

全港鏡粉為要瞓身支持，港九均有應援及主題活動。在演唱會開場前，大批鏡粉已包圍紅館，在附近設置的周邊商品發售處搶購心頭好，成千上萬的歌迷已陸續到場，並踴躍索取應援物，黃昏6時許，紅磡火車站外的應援人龍更一度迫到出馬路，認真墟冚。同時，紅館附近亦不乏小販兜售燈牌及老翻產品。

各派鏡粉為支持自己偶像，在開騷前提早集合，並舉起燈牌各自造勢，包括穿上粉紅色Tee的神徒，而支持陳卓賢（Ian）的大批Hellosss更約好在晚上7時正大合照，場面熱鬧。