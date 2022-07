MIRROR演唱會直擊｜12子從天而降登場 姜濤完場時感動落淚＋各表演細節

MIRROR的12場紅館騷《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》今晚開鑼,不過入場前卻阻滯多多,在開騷前見現場情況,憑實名制門票進場進度尚算順利,可是觀眾卻要過幾關,當通過安心出行一關時,卻遇上不少問題,令大批歌迷塞在場外,更一度鼓譟。首晚演唱會大約於8時50分開場,12子以全白Look從天而降型格登場,並唱出《Innerspace》,現場氣氛熱烈。經唱完團歌《Reflection》、《All in one》之後,成員們分批登場。