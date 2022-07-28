MIRROR演唱會發生意外一刻 (慎入！片段可能引起不安)

MIRROR紅館演唱會今晚舉行第四場，惟Edan及Anson Lo跳唱《Megahit》及《Elevator》時，吊在半空的大銀幕突然墮下，壓傷至少兩名舞蹈員，令全場譁然。其中兩名舞蹈員隨即躺在地上，動彈不得。 根據現場片段，當時Edan及Anson Lo走到舞台邊緣，而一眾舞蹈員則在台中間跳舞，大銀幕突然墮下先撃中一名舞蹈員，之後再壓落另一方向，撃中另外兩位舞蹈員。有指首名被擊中的舞蹈員是COLLAR成員So Ching男友阿Mo，他亦是MIRROR的御用舞蹈員。有現場人士表示，當時銀幕如一把大刀直劈在舞蹈員身上。片段亦見到銀幕直插他的頸部位置。

花姐聲音顫抖致歉 其後大會把所有燈光熄掉，相隔兩分鐘後重開現場燈光，現場工作人員隨即上台了解情況，大會廣播兩次呼籲觀眾離場。花姐其後上台再度勸籲觀眾離開，她聲音顫抖表示現時發生嚴重事故，希望大家可以給他們時間處理突發事故，並向大家表示稍後會辦理退票，及向觀眾鞠躬致歉。在事故發生之後，消防、救護員及警方約5分鐘後到場。由於事出突然，加上連日來演唱會的安全問題成眾人關心焦點，有在場fans嚎哭，有觀眾不願離開，亦有觀眾在場外情緒激動，需要在旁人士安慰。

兩舞蹈員受傷 一人嚴重一人穩定 據知事發時，Edan及Anson Lo未知發生意外，仍繼續唱歌，當大會熄燈後才知意外發生。消息指至少有5名舞蹈員受傷，其中首位被大銀幕擊中的舞蹈員，據悉送院期間昏迷，亦有消息稱他的頭部後腦位置受傷，血壓低，情況危殆。另外有指有兩名舞蹈員脊椎受傷，1名舞蹈員盆骨骨折。 伊利沙伯醫院指，共接收兩名於紅館演唱會表演受傷的傷者，其中一人情況嚴重，現正在深切治療部接受治療，另一人情況穩定。另外有一名女子受驚不適送往急症室求診。

MakerVille發聲明︰ 徹查事故 MIRROR演唱會第四場發生嚴重意外，有2名舞蹈員受傷，當中兩名傷者其中一人頸部受傷，情況嚴重，另一人頭部受傷，情況穩定。MakerVille及Music Nation及後發表聯合聲明，指現場有兩名表演者受傷倒地，救護人員到場進行急救，現已將傷者送院。他們對是次意外深感抱歉，並非常關心兩名傷者的情況，會對傷者提供一切所需協助。他們承諾會徹查事故原因，如有進一步消息，會即時公佈。