MIRROR紅館演唱會今晚舉行第四場，惟Edan及Anson Lo跳唱《Megahit》及《Elevator》時，吊在半空的大銀幕突然墮下，壓傷至少兩名舞蹈員，令全場譁然。其中兩名舞蹈員隨即躺在地上，動彈不得。

根據現場片段，當時Edan及Anson Lo走到舞台邊緣，而一眾舞蹈員則在台中間跳舞，大銀幕突然墮下先撃中一名舞蹈員，之後再壓落另一方向，撃中另外兩位舞蹈員。有指首名被擊中的舞蹈員是COLLAR成員So Ching男友阿Mo，他亦是MIRROR的御用舞蹈員。有現場人士表示，當時銀幕如一把大刀直劈在舞蹈員身上。片段亦見到銀幕直插他的頸部位置。