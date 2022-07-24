MIRROR演唱會｜姜濤國際歌迷會捲黃牛疑雲 管理員出聲明否認

MIRROR首個紅館個唱明日(25日)開鑼，12位成員的歌迷會會員陸逐收到門票，並準備不同應援入場支持偶像。惟「姜濤國際歌迷會」的會員就迎來噩耗，原本以為自己成功購得門票的姜糖卻收到管理員通知，稱「姜濤國際歌迷會被他人抺黑為炒飛集團，所以今次被取消所有演唱會門票。」並著持有抽飛票的姜糖辦理退款手續。換言之，一直以為有票的姜糖只能空歡喜一場。

歌迷會出聲明否認

有指歌迷會要求抽中買飛機機會的姜糖，需要提供個人資料，令部份人士擔心其資料外洩。其中有人發現「姜濤國際歌迷會」是向第三者購票，而非向MIRROR直屬的MakerVille買飛，至於這個第三者是何人，歌迷會的管理員一直未有交代，擔憂有人借代購門票為名，實質是把收集得來的錢用作其他用途。

其後「姜濤國際歌迷會」發出聲明，否認他們涉欺詐、炒飛等，強調個人資料在退票後已全部銷毀。其聲明內容如下︰

《姜濤國際歌迷會》並非外傳的炒飛黨、欺詐集團，強調我們只是一班普通的姜糖，聚在一起圍爐取暖，將大家支持偶像的心意集結一起。

《姜濤國際歌迷會》 從來沒有收取任何會費、或集資金錢，何來欺詐？請不要以此作出任何網絡上攻擊和欺凌。給有心人借事件發大。

至於今次演唱會門票事件，當我們知道第三方門票出問題後，已即時通知所有會員，即時安排退票事宜，並已在24小時内全數退回，包括門票價值和行政費。

另外有關收集個人資料，在填寫google form時，已清楚寫明我們不會向第三方提供任何會員個人資料。因即使實名登記亦只需要提交姓名、電話號碼、電郵。要會員填寫身份證首四位數字，我們只是作核實會員身份，以防其他人炒賣門票。個人資料在退票後已全部消毀。我們知道事件上有很多不足，會吸取教訓，繼續以有限空間去支持姜濤。