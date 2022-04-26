MIRROR演唱會｜姜濤腳傷拐拐下Anson Lo踎低起身靠隊友膊頭撐起

日前MIRROR出席頒獎禮時，Anson Lo獲獎後表示MIRROR各成員都好攰，事後MIRROR解釋因為疫情加上要讓出檔期彩排，於是工作行程安排得非常滿。

Anson Lo吃力起身

另外，12位鏡仔踎低拍照時，Anson Lo一度面露難色，期間更要搭住隊友的膊頭起身。然而，工作人員示意要留下轉往另一個角度時，Anson Lo再次蹲下時，也顯得十分辛苦。當一眾成員轉往另一位置拍照時，Anson Lo選擇坐在地上，身旁的Alton曾拍拍他的腳以示鼓勵。完成所有拍照後，Anson Lo就因為未能起身而要Edan扶起。當時網民在直播中頻頻留言表示很擔心Anson Lo的情況及關心姜濤的腳患。

MIRROR門票最貴$1280

大會宣布《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》將於7月25日至31日、8月2日及4日舉行共10場演唱會，門票分$1280、$880及$480，而Citibank信用卡持有人可以優先訂飛。

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