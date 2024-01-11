MIRROR演唱會｜姜濤與Anson Lo傳合作表演　雙方有fans激烈反對揚言罷睇

MIRROR FEEL THE PASSION演唱會將於下周(15日）展開，除咗12子一齊演出嘅環節之外，各成員都會有個人表演及小組合作。

認為MakerVille咁做係製造爭端

向來係團隊人氣成員嘅姜濤同Anson Lo盧瀚霆，有傳將會喺演唱會上破格合作crossover，互唱對方歌曲甚至合唱。向來「姜糖」同「神徒」兩派fans都互相睇對方唔過眼，但今次佢地立場竟然好一致，唔希望自己捧嘅偶像同對方同台演出，甚至升級到發動「反姜神合作大行動」，表明MIRROR經理人公司MakerVille如果唔取消環節，寧願罷睇演唱會。

有「神徒」認為今次合作只會製造網上罵戰，認為MakerVille咁做係消費偶像，製造爭端，將二人推到風口浪尖。而有「姜糖」就直斥Anson Lo係「菠蘿雞」（靠黐），話咁做「搶走我地個仔FOCUS」，並明串大會係咪擔心Anson Lo「冇號召力，驚變廁所位」，又鬧「神徒」「最叻做假」。