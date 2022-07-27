MIRROR演唱會｜姜濤與Stanley和Tiger唱新版《鏡中鏡》 強調MIRROR十二子一體

全城期待的MIRROR演唱會昨晚(26日)舉行第二場，經過首場被指是「總彩排」的演出後，昨晚取消了吊橋上跳唱《Ignited》的環節，Frankie在分享環節差錯腳跌落台，總算有驚冇險。雖然有評論指成員出場不均，第二場的rundown未有大改動，向來強調「12-1=0」的姜濤，於凌晨在社交平台發文，解說在演唱會與同齡的Tiger(邱傲然)和大表哥Stanley(邱士縉)唱新版《鏡中鏡》的重大意義。
MIRROR陣詞「生是十二 死是十二」
姜濤在演唱會上與Tiger和Stanley合唱的《鏡中鏡》，重新命名為《鏡中鏡中鏡》，演唱會版本不只重新編曲，連歌詞亦有所改動，姜濤寫道，「感謝小克老師 @diuhak 特意為我們改編的歌詞，還有 @gareth_tong 再次幫我改編的中國風。」姜濤指出，「以前你們透過這首歌了解我，這次我想你們透過這首歌，去了解他們 (Stanley和Tiger)。」
《鏡中鏡中鏡》的歌詞如下：
你跳舞我也跳舞(爭端)
卻永有分化報告(尖酸)
計較這幾年誰勤勞(企圖)
花邊新聞已見報
如何嘮嘈 如何嘮嘈
再上社交平台圍爐
如何葡萄 如何葡萄
齊來戥六個下弦 唔抵
今天 這塊鏡一同陳詞
生是十二 死是十二
才成團不存懷疑
始終一起 細意探視
領我頓悟用力吐
兄弟同心好有愛
MIRROR自出道以來，十二子經常被外界拿來作比較，更有網民將各成員分為上弦下弦，《鏡中鏡中鏡》似是回應各種尖酸批評與分化，強調十二子一體。姜濤發文後，Tiger借歌詞留言，「始終一起 細意探視 領我頓悟用力吐」以作回應，姜濤亦回覆：「love you bro」；而Stanley亦引用歌詞回應：「生是十二 死是十二」，「姜虎」與「大表姜」兄弟一條心，好有愛。另外，Gareth. T回應表示期待live版，七師傳亦有留言：「你的善良、常懷感恩，會令你更發亮發光。」