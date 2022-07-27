MIRROR演唱會｜姜濤與Stanley和Tiger唱新版《鏡中鏡》 強調MIRROR十二子一體

全城期待的MIRROR演唱會昨晚(26日)舉行第二場，經過首場被指是「總彩排」的演出後，昨晚取消了吊橋上跳唱《Ignited》的環節，Frankie在分享環節差錯腳跌落台，總算有驚冇險。雖然有評論指成員出場不均，第二場的rundown未有大改動，向來強調「12-1=0」的姜濤，於凌晨在社交平台發文，解說在演唱會與同齡的Tiger(邱傲然)和大表哥Stanley(邱士縉)唱新版《鏡中鏡》的重大意義。

MIRROR陣詞「 生是十二 死是十二」

姜濤在演唱會上與Tiger和Stanley合唱的《鏡中鏡》，重新命名為《鏡中鏡中鏡》，演唱會版本不只重新編曲，連歌詞亦有所改動，姜濤寫道，「感謝小克老師 @diuhak 特意為我們改編的歌詞，還有 @gareth_tong 再次幫我改編的中國風。」姜濤指出，「以前你們透過這首歌了解我，這次我想你們透過這首歌，去了解他們 (Stanley和Tiger)。」

《 鏡中鏡中鏡 》 的歌詞如下：

你跳舞我也跳舞(爭端)

卻永有分化報告(尖酸)

計較這幾年誰勤勞(企圖)

花邊新聞已見報

如何嘮嘈 如何嘮嘈

再上社交平台圍爐

如何葡萄 如何葡萄

齊來戥六個下弦 唔抵

今天 這塊鏡一同陳詞

生是十二 死是十二

才成團不存懷疑

始終一起 細意探視

領我頓悟用力吐