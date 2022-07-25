MIRROR演唱會｜姜濤solo唱《作品的說話》（圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。姜濤一直是團中的人氣王，過去一年他除了專注音樂發展，亦作多方面嘗試，參與不少劇集，今年憑電影《阿媽有咗第二個》初登大銀幕。早前更飛往美國拍戲，更一嘗所願到巴黎遊覽。

姜濤於演唱會SOLO出場時唱出《作品的說話》，多位dancer躺在舞台邊，此時在他們非常近的位置爆出煙花，情況非常驚險。