MIRROR演唱會｜林作提供專業意見 為阿Mo討公道認為賠償不止300萬

MIRROR的紅館演唱會在第4場演出期間發生嚴重意外，台上大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）男友李啟言（阿Mo）傷勢嚴重。伊利沙伯醫院發言人指，阿Mo已完成兩次手術，情況轉為危殆，維生指數穩定。而從事保險業的林作，亦為此事件提出專業意見。

林作罕有沒有就今次事故抽水，昨日（29/7）他在社交網貼出一張網民討論這次意外能索償300萬以上的貼文，並表示只為阿Mo「集氣」亦是於事無補，重點是為他討回公道，爭取最大賠償：「唯一有意義的是從傷者角度出發，馬上思考有什麼可以為他爭取。」林作分享了兩個方向。

需要賠償的可能不止一方

第一是該次活動的責任保險及阿Mo自己本身有否意外保險，理賠上一定要攞到足；第二是向所有涉事部門作出人身傷亡、工傷索償的訴訟 ，他表示：「這件事，需要賠償的，很有可能不止一方。一於吿到佢地破產都要討回公道。警方開展了刑事調查，是一回事。阿Mo餘生都要獲得足夠的金額去渡過，則是現階段最有意義去做到的。」並建議可以開到再大的金額，坦言在社會輿論壓力下，對方都要「跪低」。

林作更表示，如果阿Mo身邊沒有專業人士幫手搞索償，可找他：「我動用我的資源，同你爭取到底。一定不能姑息，不能妥協，要為自己爭取番一切。僅僅300萬，絕對不是我認為這次事件應該對你作出的補償。我話嘅。」