MIRROR演唱會｜機關重重 為何首場令粉絲失望

MIRROR成軍快將4年，今年終於登上紅館舞台獻出首個大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》。粉絲為了撲得今次門票可說是過5關斬6將，甚至硬食貴PLAN換門票。然而，昨日首場演出卻問題多多，觀眾紛紛大呻失望，究竟原因何在？ 機關重重危機四伏 今次MIRROR演唱會出動了很多機關裝置，原本令人目不暇給，惟演出前爆出有舞蹈員受傷，而原因竟與一些機關及煙花問題，令不少人膽顫心驚，亦因此只要MIRROR成員一時小小的台上失誤，粉絲也會歸咎於機關上。 當演唱會踏入第二部份，Frankie與多位舞蹈員邊唱邊跳時，舞台不停的升降，加上環境陰暗，舞蹈員稍有不慎便會從高處墮下。接著他與Jer、Stanley及Jeremy演唱《狂人日記》時，他們需要與一個扮演怪獸的舞蹈員升至半空，此時地上的舞台中央出現一個大窿，讓該名舞蹈員從半空打前空翻跌入舞台底部。如負責控機關的工作人員沒有準確令中央位置打開，該名舞蹈員便會整個人像「撻生魚」般墮地。

而一另一危險地方便是整多位成員升至半空，並唱住《12》繞場一周，但這個舞台不及Jer獨唱《人類群星閃耀時》的闊落，可行走的地方非常狹窄，而且接駁會出現高低不平問題，導致姜濤及Edan踏空，但這個舞台設計令表演者花不少心神留意台面情況。

至於較多人討論的便是AK與Lokman演出《虎道門》時，二人各自打對面在一個升降台跳唱，而AK的升降台就出現一下搖晃而使他失平衡，惟AK身手敏捷隨即企穩，整個動作表現流暢，但他之後也不敢太大動作，演出稍為分神。 加上煙花爆破效果，多次在舞蹈員不夠1米地方發生，若然控制不好，舞蹈員很易因為這些效果而燒傷。同時，因為機關太多又險象環生，令觀眾邊看邊為偶像及舞蹈員擔憂，令整個演出大打折扣。

演出咪高峰失靈 Edan個人表現時，咪高峰因為失靈，而經工作人員更換之後，情況仍未改善，當咪高峰正常時，又到鋼琴出問題，要即場調音。幸好Edan執生快，變相棟篤笑，成就經典畫面。惟同一時間有工作人員的說話聲音不時播出，令人感覺整個奇怪。另一個出現問題的地方在陳卓賢(Ian)彈唱《蝸牛》時，未知是Ian緊張還是音響問題，一度出現甩咀問題，令Ian不禁搖頭。當他唱出《留一天跟你喘息》時，他忽然遞咪向觀眾，著大家一齊唱，此時大會竟然然一度出現零音樂的情況，一度令在場觀眾跟不到節奏。至於合唱有部份成員的咪高峰收音不成功，也是常見問題，相信在餘下場數可解決。

首場變總彩排 相信不少入場觀眾會有種全員未準備好的情況下表演，整體感覺是在有現場觀眾情況下來總彩排。最明顯的情況出現在臨完場時，MIRROR大合唱的環節。他們以全黑西裝上台時，舞台沒有任何燈光效果，就連吊在半空的電視畫面亦呈關機狀態，而MIRROR升至舞台後，尷尬地跟在場人士揮手，令個氣氛突然膠著，他們更顯得有點不知所措，漫無目地邊走邊唱《BOSS》。 接著的《IGNITED》、《WE ARE》儘管有DANCER出場襯托，但仍然是沒有燈光設計，而成員都予人一盤散沙的感覺。估計是因為rundown不停修改，他們又因為今次舞蹈機關太多，需要不停記走位，導致彩排時間嚴重不足，慘令首場變成MIRROR的總彩排。 MIRROR演唱會頭場開場精華：

MIRROR不在狀態 MIRROR為是次個唱在開騷前一個月暫停所有拍攝、商業活動及廣告。惟中間仍要抽空拍MV，加上一眾成員又要忙自己的小組演出，令他們實質可以排練的時間不多。同樣因為機關過多，令MIRROR記走位也疲於奔命，加上開騷前又發生舞蹈員受傷與工作人員鬧不和，士氣完全受損。其中姜濤的感覺是眾人最明顯，整晚不太在狀態，與上次擔任張敬軒做嘉賓時的精靈表演判若兩人。未知姜濤是因為感動，還是感觸是晚表演欠佳，才會哭灑舞台。 眾成員不在狀態另一原因在RUNDOWN改動，Edan因為音響問題時，即場棟篤笑，更說了一句︰「原本個rundown唔係咁，係話流出咗所以改。」估計是臨出場才通知眾人改流程，令他們大失預算。大會向傳媒兩度派發流程，見到最新的流程有不少改動及刪減，但這些改動不但沒有令演出更好，亦難以見到多個表演有關聯。

MIRROR出場不均 MIRROR成員去年在九展的演出，每人均有SOLO及小組演出機會，然而今次紅館予成員單獨演出的不多，如姜濤、Ian、Jeremy及Alton的出場率非常低，Tiger雖然亦有同樣情況，但勝在他與Lokman鬥鼓令人留下印象。姜濤更只得一首獨唱，而他與Stanley和Tiger演出《鏡中鏡》時，因為舞台設計令三位成員都無法同一時間讓所有觀眾見到，如這個部份要看得姜濤便一定要坐綠閘了。 Alton的演出部份其實頗精彩，惟被安排到很後的時間，令人近乎差點忘記Alton。Jeremy也因為在很早的時間出場，之後便要待大合唱才出現，因此令他給予觀眾的存在感很低。至於出場率最高的有Jer、AK、Stanley與Lokman，近乎每隔一個環節便會見到他們的演出。