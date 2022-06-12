MIRROR演唱會｜粉絲專場撲飛落空 花姐抱歉九成門票未能滿足需求

人氣男團MIRROR首踏紅館開12場演唱會，其中8月5至6日兩場MIRO(MIRROR fans club粉絲)特別場，日前以實名制公開發售，但不少粉絲仍要失望而回，質疑MIROR專場的開售門票比例少，即使網頁出現「交易成功」，但遲遲收不到確認電郵，甚或收到交易取消的通知，無奈又無助。MIRROR經理人花姐(黃慧君)回覆傳媒表示，已跟售票網了解，如成功購票的MIRO會收到確認電郵，但昨日購票人數較多，可能較遲才出到。或有部分MIRO在支付過程超過限定交易時間，及未完整提交資料，便未能完成交易。

花姐汲取經驗

花姐昨晚(11日)在社交平台的限時動態出po解畫，指兩場MIRO特別場的開售門票達9成，她寫道：「頭十場演唱會公開售票，好多fans都買唔到飛，好失望。我哋聽到大家嘅聲音，係客觀嘅限制下，老闆及同事爭取加開兩場，冇sponsor，9成門票提供畀MIRO同實名公開發售，以及努力籌備live stream，我本人非常感激佢哋為MIRO做嘅嘢，因為我同MIRROR都好想MIRO可以一齊見證呢個里程碑。但場地限制，9成門票仍然未能夠令所有MIRO入場，非常抱歉。汲取今次經驗，相信未來我哋會做得更好。希望不久將來，MIRROR可以去到更大場館同大家見面！最後，想真心多謝你們一直陪伴！辛苦你們！」另外，有傳MIRROR演唱會將加開7月23-24日和8月7日共3場，看來花姐也間接澄清加開至15場的傳聞。