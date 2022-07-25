MIRROR演唱會｜紅館門外直擊！持實名門票人士必睇入場流程

MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》今晚正式開鑼。大會在紅館附近設置周邊商品發售處，但因控制人流關係，只限持有當日入場門票及網上電子籌號，才可購得演唱會紀念品及手燈。商店於今日下午1時半開放，位置在綠閘對出的空曠位置，每15分鐘為一節，每節約有50人。

必須檢查手燈是否轉色

入場購物的人士，需在登記處出示門票及網上籌號，工作人員便會派發紀念品訂單供入場人士剔選所需物品，整個流程只需8分鐘。離開前設有手燈檢查區，惟烈日下難以察覺手燈的是否會轉色，因此在場人士想盡辦法測試。

核實完可自由活動

坊間一直有傳沒有名字的門票，因票上印有QR code，當職員掃描QR code時，掃瞄器上便會展示名字。今日所見，凡持有實名制門票人士，只需出示當日門票及身份證明文件，走到紅、藍閘對出的帳篷位置，經工作人員核實身份之後，便會為入場人士戴上手帶及在手背上蓋印，完成手續後便可自由活動。

及至傍晚時份，會場門外陸續有持實名制門票人士到場，並依指示到帳篷區核對身份，大會亦擴大實名制門票人士等候範圍。紅磡車站的麥當勞擠滿交換MIRROR應援的粉絲，現場擠得水洩不通。