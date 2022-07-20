MIRROR演唱會｜網上直播門票再度開賣 iPhone用戶海外粉絲怒呻被遺棄

MakeALive今日在社交平台宣布可以購買網上直播門票，截止時間為當晚演唱會開場前晚上8時15分。當MakeALive宣布門票可開賣約45分鐘，網站曾一度出現「503 ERROR」情況，但只是短短幾分鐘便回復正常。今次開賣的門票設有四種，包括$2809MIRO專屬套裝、$380的MakeALive優惠套裝、四面台自選直播及$480的大會主播畫面直播，四個計劃都支持MIRROR官方手燈。

網上直播不支援iPhone用戶

專頁稱直播只限MakeALive.com 電腦及流動裝置之網頁版 、 Android 手機程式串流；但直播暫不支援iOS應用程式，並且只限香港用戶。IPhone用戶及海外粉絲對MakeALive安排大感不滿。

IPhone用戶現時打開手機程式，便會彈出「MakeALive已推出新版本，請下載更新」，但App Store則未見到有任何更新提示。由於iPhone用戶上次可以透過MakeALive觀看演唱會，但今次卻不能而大感無奈，認為MakeALive完全不照顧iPhone用家，同時也質疑手燈屆時能否成功接駁。海外歌迷就指MakeALive只限香港區觀眾，令他們非常失望，其中有海外歌迷更tag了魯庭暉的IG帳號謂︰「上次免費個Live Concert 就有得睇，一到收錢就睇唔到有冇搞錯呀？上次海外都睇到，今次只限香港用戶？太過份了，又唔係唔俾錢買飛！咁做乜要有MakeALife呢個平台？ 」