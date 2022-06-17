MIRROR演唱會︱網民不滿聯署要求Makerville道歉 揚言要杯葛鏡仔

MIRROR將於7月底首度進軍紅館，舉行12場演唱會，粉絲為見偶像用盡所有方法撲飛，可謂一票難求，而主辦單位的購票方式卻令他們一次又一次失望，感慨贊助商成最大的黃牛。

近日，有一名自稱鏡粉的網民發起聯署，要求主辦機構道歉及善後MIRROR演唱會售票問題。發起人撰下長文嬲爆大呻，批評主辦機構：「殺雞取卵，完全置MIRROR之長遠發展以及粉絲福祉於不顧。」文中提到公開發售的門票太少，斥贊助商處理門票的方式，等同官方黃牛。對方以HKT為例，顧客需購買價值兩萬元的服務才能獲得兩張$1,280門票，形容事件極度荒唐。

聯署又指售票系統落後，有人成功付款後被告知交易取消，並批評Makerville 精心成立歌迷會的時機，借可以購演唱會門票作招徠，成功吸納超過八萬會員後，但會員無法優先訂票。他們要求大國文化及Makerville向全港粉絲鄭重道歉，交代將如何補救此次災難級的售票安排，提供具體改善方案。聯署更提到為表不滿，只能選擇停止課金支持代言商戶，杯葛贊助商、主辦單位大國文化、Makerville及其母公司（香港電訊盈科）旗下之服務與產品。聯署發布後，引來不少討論。有網民留言表示支持，坦言自己也是苦主：「收到銀行通知有交易記錄號碼，但其後一直沒有confirm email 及付款記錄，本人多天處於緊張狀態，至今仍期待confirm 一刻，心累了。」