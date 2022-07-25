MIRROR演唱會｜總綵排出意外疑與監製爆不和 舞蹈員黑po洩憤

MIRROR一連12場紅館演唱會於今晚正式開鑼，團隊上下就今次「成績表」非常著緊，為求增取更多時間彩排，MIRROR成員在過去一個月的工作全推掉，連日來到紅館為演出彩排。

惟昨日的總彩排意外頻生，眾人一度暫停商議。由於今次舞台佈滿不同機關，大家在不太熟習的情況下再踩台板彩排時，問題又再發生，令其中一位舞蹈員受傷。疑有人把責任推往為MIRROR伴舞的dancers身上，令他們爆不滿，於是多位dancer 在IG限時均展示全黑的畫面，就連Frankie亦同樣以黑畫面示人。

Dancer 狂放負

由於有同伴受傷，加上把問題歸咎於一眾dancer身上，令全隊人士氣大受影響。其中有dancer以一個粗口字為是次總彩排作結，而另外其他成員就留言謂︰「其實執生真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢 ？咩都唔知，我都唔知點執。」、「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人地食米，唔好下下都話執3，執你老母咩！」、「自跳舞以來，感受最差的一天。」、「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利，一次事故睇清人性醜惡。」由於整個跳舞團隊都是與MIRROR合作無間，估計他們指的是製作單位監製。