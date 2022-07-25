MIRROR演唱會｜總綵排出意外疑與監製爆不和 舞蹈員黑po洩憤

MIRROR一連12場紅館演唱會於今晚正式開鑼，團隊上下就今次「成績表」非常著緊，為求增取更多時間彩排，MIRROR成員在過去一個月的工作全推掉，連日來到紅館為演出彩排。
惟昨日的總彩排意外頻生，眾人一度暫停商議。由於今次舞台佈滿不同機關，大家在不太熟習的情況下再踩台板彩排時，問題又再發生，令其中一位舞蹈員受傷。疑有人把責任推往為MIRROR伴舞的dancers身上，令他們爆不滿，於是多位dancer 在IG限時均展示全黑的畫面，就連Frankie亦同樣以黑畫面示人。
Dancer狂放負
由於有同伴受傷，加上把問題歸咎於一眾dancer身上，令全隊人士氣大受影響。其中有dancer以一個粗口字為是次總彩排作結，而另外其他成員就留言謂︰「其實執生真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢 ？咩都唔知，我都唔知點執。」、「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人地食米，唔好下下都話執3，執你老母咩！」、「自跳舞以來，感受最差的一天。」、「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利，一次事故睇清人性醜惡。」由於整個跳舞團隊都是與MIRROR合作無間，估計他們指的是製作單位監製。
疑有人不熟悉機關操作
據知情人士透露，今次MIRROR表演的舞台機關重重，由於眾人要待所有機關搭好才能認真地彩排一次，加上演唱會的流程仍在更改中，因此他們賓際可彩排的時間不多。由於有工作人員大意，令機關錯開，導致意外頻生，因而多次中斷彩排，有份參與表演的工作人員坦言「直情驚啲機關搞到會再有人出事。」
AK默認出意外
AK則於今早連出兩PO安撫dancer︰「致所有dancer，每場表演你們都使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。AK亦默認昨日出了意外，形容是人為問題︰「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」Stanley亦上載MIRROR的海報留言說︰「一定要順順利利，平平安安！」姜濤同樣在限時動態希望眾人可以平安，但很快便刪除。至於經理人兼演唱會導演的花姐則一如以往以黑底白字寫下當日心情︰「明天大家一起努力。」