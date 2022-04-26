MIRROR演唱會｜花姐預告Tiger Lokman演出最驚喜 賣飛難實名制

花姐與MIRROR也累得眼睛撐不開了。(林俊源攝)

MIRROR今日宣布七月底將於紅館舉行10場演唱會，花姐(黃慧君)作為MIRROR經理人，由《全民造星》開始看著他們從素人到今日走上紅館，她感觸良多說︰「睇住佢哋進步，起初諗住要5年上紅館，如今4年就達成，真係好感動。」

MIRROR成員因為趕工缺乏休息，也看得出花姐非常疲累，她表示原打算安排12子在開騷前停工1至2個月籌備和受訓，但因疫情影響拍劇或其他工作進度，所以大家近日都感到疲倦。